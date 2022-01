Filhas de Pelé dizem que o pai está ‘ótimo’ e ‘super forte’

Após mais uma internação de Edson Arantes do Nascimento para tratar o tumor de cólon descoberto no ano passado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, duas filhas de Pelé vieram a público dizer que o pai está “ótimo” e “super forte”, sem nada de novo no sue quadro de saúde. O ex-jogador teve alta na última quinta-feira, depois de dar entrada no hospital na quarta.

“Não tá acontecendo nada, não. Eu é que pergunto: o que é que tão dizendo do meu pai? O meu pai tá em casa, ele tá ótimo. Não tem nada de novo, não. Boataria, pra variar”, disse Flávia Nascimento a VEJA, em mensagem de áudio.

Na noite deste sábado, Kely Nascimento publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs de Pelé. “Não sei o que saiu aonde, só que tá todo mundo me mandando mensagem, todo mundo preocupado. Não mudou nada. Eu não sei o que é que é, na verdade, porque eu não vi, mas não tem nada de novo pra falar”, declarou.

A filha do tricampeão mundial afirmou ainda que o pai vai ao hospital mensalmente, e às vezes duas vezes por mês. então vira e mexe vai sair essas coisas. “Mas não mudou nada. Ele tá em casa, ele tá bem, recuperando, super forte”, concluiu.