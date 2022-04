Fifa lança ‘Hayya Hayya’, a 1 música oficial da Copa de 2022; ouça

A menos de sete meses para o início da Copa do Mundo de 2022 e horas antes do sorteio dos grupos, a Fifa lançou a primeira música da trilha oficial do torneio, nesta sexta-feira, 1º. A canção se chama Hayya Hayya (Better Together) e é interpretada pelos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Com influências de R&B e reggae, a música já embalará o sorteio desta sexta, que começa às 13h (de Brasília) e terá acompanhamento, minuto a minuto, de PLACAR, a partir das 12h.

Ouça a música oficial da Copa do Mundo de 2022

Segundo a entidade, a música é a primeira trilha oficial da competição e faz parte do Fifa Sound, projeto divulgado em 2021 que busca atingir diferentes partes do mundo. Desse modo, o som junta o americano Trinidad Cardona, o nigeriano-americano Davido e Aisha, artista do Catar, país-sede.

O projeto tem o intuito de lançar diversas faixas e englobar diferentes culturas. “Reunindo vozes das Américas, África e Oriente Médio, esta música simboliza como a música e o futebol podem unir o mundo”, afirmou Kay Madati, diretor comercial de Fifa.

A música é, portanto, a primeira de uma seleção de singles de trilha sonora a serem lançadas nos próximos meses. Esta é a primeira vez que a trilha sonora do torneio apresentará uma coleção de várias músicas, “dando o tom para uma celebração verdadeiramente global”, segundo a Fifa.