Fifa anuncia data e local da cerimônia do prêmio The Best

A Fifa anunciou que a cerimônia de entrega do Best Fifa Football Awards 2024 acontecerá na terça-feira, 17, em Doha, no Catar. O evento, que será transmitido ao vivo pelo site da entidade, celebrará o que de melhor aconteceu no futebol mundial em 2024, premiando jogadores, jogadoras, técnicos e torcedores.

Entre os indicados, o Brasil marca presença com Vinícius Jr., do Real Madrid, entre os jogadores de futebol masculino. A categoria promete muita discussão, já que o atacante brasileiro reedita a disputa com o espanhol Rodri, meia do Manchester City, que acabou vitorioso no fim de outubro, na Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football.

Além de Vini, Éderson, do Manchester City, concorre ao prêmio de melhor goleiro. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina, concorre ao prêmio de melhor treinador de futebol Feminino. Marta, estrela brasileira, concorre ao prêmio que leva seu nome e celebra o gol mais bonito do futebol feminino.

Participação dos fãs

A escolha dos vencedores em diversas categorias, incluindo melhor jogador masculino, melhor jogadora feminina, melhor treinador masculino, melhor treinadora feminina, melhor goleiro Masculino e melhor goleira feminina, contou com a participação decisiva dos fãs. O sistema de votação para essas categorias atribui peso igual aos votos dos torcedores, capitães e treinadores das seleções nacionais, e representantes da mídia.

Uma grande novidade desta edição é a inclusão dos fãs na votação para a seleção da melhor equipe masculina e melhor equipe feminina. A partir de uma lista de 77 jogadores e jogadoras indicados, os fãs puderam montar suas equipes em diferentes formações táticas. O resultado final considerou igualmente a escolha dos fãs e de um painel de especialistas.

Lista completa de indicados:

Melhor jogadora de futebol feminino:

* Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona)

* Barbra Banda (Zâmbia/Shanghai Shengli/Orlando Pride)

* Caroline Graham Hansen (Noruega/Barcelona)

* Keira Walsh (Inglaterra/Barcelona)

* Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)

* Lauren Hemp (Inglaterra/Manchester City)

* Lindsey Horan (EUA/Olympique Lyonnais)

* Lucy Bronze (Inglaterra/Barcelona/Chelsea)

* Mallory Swanson (EUA/Chicago Red Stars)

* Mariona Caldentey (Espanha/Barcelona/Arsenal)

* Naomi Girma (EUA/San Diego Wave)

* Ona Batlle (Espanha/Barcelona)

* Salma Paralluelo (Espanha/Barcelona)

* Sophia Smith (EUA/Portland Thorns)

* Tabitha Chawinga (Malawi/Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

* Trinity Rodman (EUA/Washington Spirit)

Melhor jogador de futebol masculino:

* Dani Carvajal (Espanha/Real Madrid)

* Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

* Federico Valverde (Uruguai/Real Madrid)

* Florian Wirtz (Alemanha/Bayer Leverkusen)

* Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

* Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain/Real Madrid)

* Lamine Yamal (Espanha/Barcelona)

* Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

* Rodri (Espanha/Manchester City)

* Toni Kroos (Alemanha/Real Madrid) (aposentado)

* Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

Melhor treinador de futebol feminino:

* Arthur Elias (Brasil), Brasil

* Elena Sadiku (Suécia), Celtic

* Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/EUA

* Futoshi Ikeda (Japão), Japão

* Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

* Jonatan Giráldez (Espanha), Barcelona/Washington Spirit

* Sandrine Soubeyrand (França), Paris FC

* Sonia Bompastor (França), Olympique Lyonnais/Chelsea

Melhor treinador de futebol masculino:

* Carlo Ancelotti (Itália), Real Madrid

* Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

* Luis de la Fuente (Espanha), Espanha

* Pep Guardiola (Espanha), Manchester City

* Xabi Alonso (Espanha), Bayer Leverkusen

Melhor goleira:

* Alyssa Naeher (EUA/Chicago Red Stars)

* Ann-Katrin Berger (Alemanha/Chelsea/NJ/NY Gotham)

* Ayaka Yamashita (Japão/INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

* Cata Coll (Espanha/Barcelona)

* Mary Earps (Inglaterra/Manchester United/Paris Saint-Germain)

Melhor goleiro:

* Andriy Lunin (Ucrânia/Real Madrid)

* David Raya (Espanha/Arsenal)

* Ederson (Brasil/Manchester City)

* Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

* Gianluigi Donnarumma (Itália/Paris Saint-Germain)

* Mike Maignan (França/AC Milan)

* Unai Simón (Espanha/Athletic Club)

`Prêmio Marta:

* Delphine Cascarino (FRA), Olympique Lyonnais v. Benfica

* Marina Hegering (ALE), Essen v. Wolfsburg

* Sakina Karchaoui (FRA), França v. Suécia

* Paulina Krumbiegel (ALE), Duisburg v. Hoffenheim

* Marta (BRA), Brasil v. Jamaica

* Nina Matejić (SER), Sérvia Sub-19 v. Inglaterra Sub-19

* Beth Mead (ING), Arsenal v. West Ham United

* Giuseppina Moraca (ITA), Lazio v. Bologna

* Asisat Oshoala (NGA), Barcelona v. Benfica

* Mayra Pelayo (MEX), México v. EUA

* Trinity Rodman (EUA), EUA v. Japão

Prêmio Puskas:

* Hassan Al Haydos (QAT), Catar v. China

* Terry Antonis (AUS), Melbourne City v. Western Sydney Wanderers

* Yassine Benzia (ALG), Argélia v. África do Sul

* Walter Bou (ARG), Lanús v. Tigre

* Michaell Chirinos (HON), Costa Rica v. Honduras

* Federico Dimarco (ITA), Inter de Milão v. Frosinone

* Alejandro Garnacho (ARG), Everton v. Manchester United

* Mohammed Kudus (GHA), West Ham United v. Freiburg

* Denis Omedi (UGA), KCCA v. Kitara

* Paul Onuachu (NGA), Trabzonspor v. Konyaspor

* Jaden Philogene (ING), Rotherham United v. Hull City

Prêmio para torcedor:

* José Armando (MEX)

* Craig Ferguson (ESC)

* Guilherme Gandra Moura (BRA)

