Jogos de hoje, segunda-feira, 16 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

O fim de semana terminou e a segunda-feira está com uma agenda menor de jogos que serão transmitidos para todo o Brasil. Às 15h45, o Braga enfrenta o Famalicão, no Estádio Municipal de Braga, pela rodada 14 do Campeonato Português. Às 17h15, Porto e Estrela Amadora entram em campo pela mesma competição, no Estádio do Dragão.

Às 16h45, a bola rola para Lazio e Inter de Milão, no Estádio Olímpico de Roma, pela rodada 16 do Campeonato Italiano.

Pela rodada 16 da Premier League, o Bournemouth enfrenta o West Ham, no Vitality Stadium, às 17 horas.

Agenda dos principais jogos desta segunda-feira, 16 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato português:

15h45 – Braga x Famalicão – Disney+ (Streaming)

17h15 – Porto x Estrela Vermelha – ESPN3 e Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

16h45 – Lazio x Inter – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Premier League:

17h00 – Bournemouth x West Ham – ESPN2 e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Lazio e Inter de Milão hoje?

Lazio e Inter de Milão vão se enfrentar hoje, no Estádio Olímpico de Roma, às 16h45, pela rodada 16 do Campeonato Italiano. As duas equipes estão com 21 pontos, mas pelos critérios de desempate, a Inter ocupa a terceira colocação, enquanto a Lazio está na quinta. O jogo vai ter transmissão da ESPN4 e do Disney+.

Como assistir ao jogo entre Porto e Estrela Vermelha hoje?

A bola vai rolar para Porto e Estrela Vermelha às 17h15, no Estádio do Dragão, no Porto, pela rodada 14 do Campeonato Português. O time da casa está na terceira colocação do campeonato e busca a vitória para tentar virar o novo líder. Já o Estrela Vermelha está na disputa contra o rebaixamento. A partida vai passar na ESPN3 e no streaming Disney+.

Como assistir Bournemouth x West Ham hoje?

Pela rodada 16 da Premier League, Bournemouth e West Ham se enfrentam às 17 horas, no Vitality Stadium. A partida vai ser transmitida na ESPN2 e no streaming Disney+.

