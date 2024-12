Rayssa Leal conquista tricampeonato do Mundial de Skate

Aos 16 anos, Rayssa Leal reafirmou seu domínio no skate mundial ao conquistar, pela terceira vez, o título do SLS Super Crown. A maranhense venceu a final disputada neste domingo, 15, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com esse triunfo, Rayssa tornou-se a maior campeã da Street League Skateboarding (SLS), superando sua compatriota Pâmela Rosa, que detém dois títulos (2019 e 2021).

Rayssa assegurou seu tricampeonato com uma pontuação de 35.4, alcançada após somar as quatro melhores notas entre suas duas voltas de 45 segundos e cinco tentativas de manobra. O pódio foi completado pelas japonesas Coco Yoshizawa, de 15 anos, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Paris-2024, e Yumeka Oda, de 18 anos, que marcaram 35.2 e 33.7 pontos, respectivamente.

Essa vitória consolida Rayssa como uma das atletas mais vitoriosas da história do circuito SLS. Com uma temporada brilhante, ela já havia vencido as etapas de San Diego e Tóquio, além de garantir um segundo lugar em Paris e uma quarta posição em Sydney. Em 18 finais consecutivas disputadas, Rayssa conquistou 11 vitórias — um recorde entre as mulheres.

A jovem skatista entrou diretamente na final do Super Crown de 2024 graças ao seu desempenho no ranking, sem precisar passar pelas eliminatórias. Esse título solidifica o legado de Rayssa Leal no cenário do skate feminino.

