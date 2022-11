F1: Russell e Hamilton, da Mercedes, fazem dobradinha no GP de São Paulo

Em uma corrida marcada por várias batidas, bandeiras amarelas, safety cars e defecções, deu dobradinha da Mercedes no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, Zona Sul da capital paulista. George Russell e Lewis Hamilton terminaram a prova deste domingo, 13, em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Russell, na verdade, conquistou sua primeira vitória na carreira. Carlos Sainz, da Ferrari, com o terceiro lugar, completou o pódio – ele largou em sétimo lugar em razão de uma penalidade na sprint race de sábado. O campeão antecipado da temporada, Max Verstappen, da Red Bull, terminou em sexto.

Mesmo com as competições de construtores e pilotos resolvidos, mais de 235 mil pessoas vieram ao Autódromo de Interlagos para acompanhar a corrida, um aumento de 28% em relação ao ano passado. E não se decepcionaram com o que aconteceu no arco de três dias de Grande Prêmio, primeiro com a pole de Kevin Magnussen, da Haas, na corrida de velocidade, depois com a vitória de Russell na prova classificatória e a confirmação de sua performance na disputa oficial deste domingo. A dobradinha com Hamilton, um ídolo para a torcida brasileira, foi um bônus.

“[Foi] uma corrida muito difícil”, disse um exultante Russell, logo após sair de sua Mercedes. “Eu me senti no controle. Lewis foi super-rápido e, quando vi o safety car, pensei: ‘Meu Deus, vai ser um final muito difícil de vencer!’”

Foram muitos incidentes logo no início da prova. Uma colisão entre Daniel Ricciardo, da McLaren, e Magnussen tirou os dois carros da pista, acionando a bandeira amarela e trazendo o safety car para a pista. Na retomada, na volta 7, Verstappen e Hamilton se tocaram na curva 2, antes de Charles Leclerc, da Ferrari, ser enviado para as barreiras por Lando Norris. Nenhum dos quatro carros ficou de fora, mas Verstappen e Norris foram penalizados com cinco segundos de seus tempos.

Na volta 52, a McLaren de Norris parou na pista, abrindo espaço para uma bandeira amarela, seguida de um safety car. Russell manteve a liderança sobre Hamilton no reinício da volta 60 e conquistou sua primeira vitória por uma margem de 1,5 segundos sobre o heptacampeão. Sainz foi obrigado a lutar pelo último lugar do pódio, pois foi pressionado por Charles Leclerc, seu companheiro de Ferrari. As comunicações entre Leclerc, que briga pelo posto de vice no campeonato de pilotos, e a equipe nos boxes mostrou que ele pediu para trocar de posição com Sainz. Mas o monegasco foi instruído a se contentar com o quarto lugar. Agora, ele e Sérgio Pérez, da Red Bull, estão ambos com 290 pontos, deixando a disputa pelo segundo lugar para o GP de Abu Dhabi, que acontece entre os dias 17 e 20.

A organização do GP de São Paulo anunciou a abertura da venda de ingressos para a prova do ano que vem a partir da próxima quarta-feira, dia 16, ao meio-dia. Com 24 corridas programadas, a prova está marcada para 5 de novembro e será palco da 22ª e antepenúltima etapa da temporada. O primeiro lote traz entradas disponíveis para os setores A (subida da reta e início da reta principal), B (reta dos boxes), M (final da reta dos boxes), D (S do Senna), H (Curva do Sol), R (início da reta oposta), G (reta oposta), além do Orange Tree Club, Pit Stop Club e Grand Prix Club.