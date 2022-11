F1: Diretor de minissérie sobre Senna na Netflix faz imersão em Interlagos

Diretor de filmes como Corações Sujos (2011), Irmã Dulce (2014) e A Princesa Yakuza (2021), Vicente Amorim veio ao Brasil para acompanhar o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Morando atualmente em Los Angeles, Amorim trabalha na realização de Senna, minissérie da Netflix sobre Ayrton Senna, morto em 1994, no circuito de Imola, na Itália. O cineasta veio à capital paulista a convite da família do tricampeão mundial para uma imersão nos bastidores da categoria.

Produzido para a Netflix Brasil pela Gullane, de São Paulo, em parceria com a família Senna, a minissérie ainda está em fase de desenvolvimento. Com elenco formado por brasileiros e estrangeiros, além de locações em várias capitais do mundo, o programa vai sondar “a intimidade do homem que se tornou um herói nacional e conquistou o mundo”. As gravações devem começar em meados do ano que vem, com previsão de estreia para 2024, nos 30 anos da morte do piloto.

“Estou muito feliz com essa oportunidade”, disse Amorim a VEJA, diante dos escritórios da Williams, no paddock do Autódromo de Interlagos, um fã confesso da categoria. “Poder acompanhar os bastidores da corrida é um privilégio e uma oportunidade de ver como as coisas acontecem. Isso é muito rico para compor a história.” Ele disse que a minissérie vai cobrir desde 1964, quando Senna ganhou o primeiro kart, até 1994, ano da morte do piloto, na Itália.