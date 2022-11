Escultura de Ayrton Senna se torna ponto de selfie em Interlagos

Lallali Senna tinha apenas 8 anos de idade quando Ayrton Senna estava no auge de sua carreira como piloto de Fórmula 1. Cerca de 30 anos depois, ela assina, a pedido da avó, Neide, um busto do tio, morto em um acidente no circuito de Maranello, na Itália, em 1994, aos 34 anos.

Com 3,5 metros de altura e 550 quilos, a peça em alumínio polido foi inaugurada recentemente no setor A do Autódromo de Interlagos e logo se tornou um ponto de selfies para o público que acompanha o Grande Prêmio de São Paulo, que termina neste domingo, 13, com a prova oficial.

De passagem pela capital paulista, a artista disse que está feliz com a recepção do público à obra. “A ideia era transformar a escultura em um grande espelho, para que refletisse a imagem das pessoas que deram tanto carinho a ele e representa o Brasil campeão”, explicou ela a VEJA. “O mais maravilhoso para mim é que as pessoas estão reconhecendo ele. Acho que esse olhar da família está traduzido na escultura.”