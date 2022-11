Enzo Fittipaldi entra para a Academia de Pilotos da Red Bull

Piloto da equipe Charouz da Fórmula 2, o brasileiro Enzo Fittipaldi anunciou neste sábado, 12, que fará parte da Academia de Pilotos da Red Bull, atual campeã de construtores da Fórmula 1 e casa de Max Verstappen, campeão antecipado da categoria. No campeonato da F2, Enzo está na quarta colocação, a nove pontos do terceiro colocado. Foi o seu desempenho na categoria que levou Helmut Marko, consultor da Red Bull, a chama-lo.

Enzo é irmão de Pietro Fittipaldi, piloto de testes e reserva da Haas de Kevin Magnussen e Mick Schumacher. As academias de pilotos não são estranhas ao jovem automobilista, que já passou pela escola da Ferrari. Foi de lá que ele saiu em 2021 a fim de entrar justamente para a Charouz e passar a temporada na Fórmula 2. Agora na Academia Red Bull, aumentam as chances de ocupar um lugar na equipe principal em 2024.

O neto de Emerson disse estar muito feliz com a oportunidade de fazer parte do que ele considera ser a melhor equipe da Fórmula 1 no momento. No entanto, ainda não tem muitos detalhes de como funcionará. “Ainda vou me reunir com a equipe e decidir com eles como será”, disse a VEJA Enzo, que está no Brasil acompanhando o Grande Prêmio de São Paulo. “Por enquanto, meu foco está em tentar o top 3 na Fórmula 2, em Abu Dhabi.”