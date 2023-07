Entenda por que Barcelona não se empolga com volta de Neymar

No fim da última temporada, frustrante para Neymar e para o seu clube, o Paris Saint-Germain (PSG), o craque brasileiro cogitou mudar de ares, após seis anos na capital francesa. Mas até o momento, o PSG não recebeu propostas pelo jogador. Nesta segunda (10), o jornal Mundo Deportivo, da Espanha, afirmou que representantes do atacante teriam procurado o Barcelona. Porém, os catalães não se interessaram pelo retorno do atleta, que vestiu a camisa grená entre 2013 e 2017.

Segundo os espanhóis, o Barça, que fez muita força para ter Lionel Messi de volta, mas foi preterido pelo Inter Miami, tem alguns motivos para não se empolgar com Neymar. O primeiro é extracampo. O técnico Xavi, que foi companheiro do brasileiro no clube, tem receio de que ele possa atrapalhar o ambiente do elenco, que encerrou a temporada em bom momento, ao vencer o Campeonato Espanhol.

Outro motivo é financeiro. Neymar recebe um dos maiores salários do futebol europeu no PSG. São cerca de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões por mês). Além disso, o Barça teria que pagar pela transferência, já que o jogador ainda tem contrato até 2027. O clube catalão considera um investimento muito alto para o atual momento.

O terceiro motivo também é brasileiro e chama-se Vitor Roque. O jovem atacante do Athletico-PR é a aposta do Barcelona para o futuro. Nesta segunda-feira (10), Deco, ex-jogador e prestes a ser anunciado como diretor esportivo do clube espanhol, afirmou que a única coisa que falta para fechar o acordo pelo atleta de 18 anos é o anúncio oficial. “Estou satisfeito, é muito bom jogador. É só uma questão de quando o clube tornará oficial”, disse o ex-meio-campista do Porto, do Barcelona e do Fluminense, à imprensa que estava na saída de um restaurante em Barcelona, onde estava com o diretor de futebol do clube, Mateu Alemany.

O negócio envolvendo Roque gira em torno dos 74 milhões de euros (R$ 396 milhões de reais, aproximadamente) — entre valores fixos, bônus e impostos —, o que torna a transferência a segunda mais cara da história do futebol brasileiro. Caso seja anunciado no Barcelona, Vitor Roque só perderia para o próprio Neymar, negociado pelo Santos com o próprio Barça, em 2013, por quase 90 milhões de euros (mais de R$ 481 milhões em valores atualizados).

Em sua apresentação, na última semana, o novo técnico do PSG, Luis Enrique, não confirmou a presença de Neymar, nem de Mbappé, no elenco 2023/24, ao dizer que o clube passaria por mudanças. Até agora, cinco jogadores foram contratados, entre eles o espanhol Marco Asensio, o uruguaio Manuel Ugarte e o francês Lucas Hernández. Outros saíram: Messi, o espanhol Sergio Ramos e o francês Ebimbe.