Em Wimbledon, Alcaraz supera Djokovic e é novo campeão do torneio

Aos 20 anos, o espanhol Carlos Alcaraz fez história e é o novo campeão de Wimbledon. Neste domingo, 16, o jovem tenista superou o sérvio Novak Djokovic, de 36 anos, na Quadra Central do All England Lawn Tennis and Croquet Club, em Londres, em um jogo muito disputado. As parciais foram de 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 e 6-4.

Alcaraz conquistou seu primeiro troféu em Wimbledon e seu segundo título de Grand Slam. Número 3 do ranking da ATP, Djokovic tem 7 títulos nas quadras de grama do All England Lawn — 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022. Com a derrota para o espanhol, perdeu a chance de igualar o recorde de Roger Federer de oito títulos no torneio inglês.

Atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz é considerado um dos tenistas mais promissores da nova geração e o terceiro mais jovem campeão de Wimbledon. Já conquistou 12 títulos de nível ATP, incluindo o recém-conquistado torneio inglês, e quatro Masters 1000.

Wimbledon é um dos quatro torneios do Grand Slam, que são considerados os mais importantes torneios de tênis do mundo. Esta é uma revanche do confronto entre Alcaraz e Djokovic nas semifinais do Aberto da França no mês passado. Os dois primeiros sets foram fantásticos e cada homem venceu um. Mas então Alcaraz foi dominado por cãibras – ele disse mais tarde que achava que os nervos eram a principal causa – e Djokovic venceu os dois últimos sets anticlimáticos por 6-1, 6-1.

Marketa Vondrousova conquistou seu primeiro título de Grand Slam no sábado ao derrotar Ons Jabeur por 6-4 e 6-4 na final feminina de Wimbledon.