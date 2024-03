Em primeira convocação para a seleção, Dorival Jr. mostra personalidade

Dorival Júnior prometeu e, como homem de palavra, cumpriu. Em sua primeira convocação para a seleção brasileira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o novo técnico abriu espaço para muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Nesta sexta-feira, ele chamou 26 atletas para os amistosos contra a Inglaterra, em 23 de março, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, e contra a Espanha, em 26 de março, no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha. O anúncio teve repercussão imediata: entrou diretamente no topo na lista de termos mais buscados no Google Trends nesta sexta, 1, com mais de 20 mil pesquisas.

O técnico acompanhou o início da temporada do futebol brasileiro, que já teve rodadas de campeonatos estaduais, além da disputa da Supercopa do Brasil e da primeira fase da Copa do Brasil. Substituto de Fernando Diniz, que estava no cargo de forma interina, Dorival chamou jogadores com quem trabalhou recentemente no São Paulo. São os casos de Rafael, Beraldo (hoje, no PSG), Pablo Maia.

Dorival foi apresentado oficialmente em 11 de janeiro e, desde então, realizou um trabalho de integração e observação de atletas. Em fevereiro, treinador e integrantes da comissão técnica estiveram na Europa por duas semanas, assistindo a partidas dos principais campeonatos do continente e a treinamentos nos CTs dos clubes. O objetivo foi aproximar a troca de informações com as equipes europeias para definir a melhor lista de convocados. Veja a lista.

LISTA DEFINIDA! 📄✅ Dorival Júnior anunciou hoje sua primeira convocação à frente da Seleção Brasileira! São 26 atletas que vão representar a Amarelinha nos amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Pra cima, Brasil! 💚💛 pic.twitter.com/zGGgm2kW4B Continua após a publicidade — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 1, 2024

Goleiros:

Bento – Athletico-PR

Ederson- Manchester City (ING)

Rafael – São Paulo

Laterais:

Danilo – Juventus (ITA)

Yan Couto – Girona (ESP)

Ayrton Lucas – Flamengo

Wendell – Porto

Zagueiros:

Beraldo – PSG (FRA)

Gabriel Magalhães – Arsenal (ING)

Marquinhos – PSG (FRA)

Murilo – Palmeiras

Meio-campistas:

André – Fluminense

Andreas Pereira – Fulham (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

João Gomes – Wolverhampton (ING

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá – West Ham (ING)

Pablo Maia – São Paulo

Atacantes:

Endrick – Palmeiras

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Savinho – Girona (ESP)

Vinicius Junior – Real Madrid (ESP)