Em duelo de gerações, Djokovic e Alcaraz fazem final de Wimbledon

Após a semifinal de Roland Garros, quando Novak Djokovic se impôs e ainda contou com lesão de Carlos Alcaraz para vencer, os dois melhores tenistas do mundo se reencontrarão na decisão de Wimbledon, no próximo domingo (16). Nesta sexta-feira (14), Djoko, número dois do mundo, venceu o italiano Jannik Sinner (8º) por três sets a zero (parciais de 6/3, 6/4 e 7/6(7/4). O espanhol, líder do ranking da ATP, bateu, logo depois, o russo Daniil Medvedev (3º), por um triplo 6/3.

Este será apenas o terceiro confronto entre os dois tenistas e a primeira final. O sérvio venceu em Roland Garros, em junho. Antes, no ATP de Madri, Alcaraz havia levado a melhor. Djokovic está em busca de mais um recorde na carreira. Caso vença a decisão, chegará ao seu 8º título no Grand Slam inglês, empatando com Roger Federer, o maior vencedor. Aos 36 anos, o tenista chega a sua 35ª final de Grand Slam, onde conquistou 23 títulos, uma marca no esporte.

Aos 20 anos, o mais jovem tenista a se tornar número um do mundo, Alcaraz está atrás do seu primeiro título em Wimbledon e o segundo Grand Slam, já que foi vencedor do US Open no ano passado.

Após vencer Sinner, de 22 anos, na semifinal, Djokovic minimizou a diferença de idade entre e ele e a nova geração. “Somos parte de um esporte individual, então você realmente precisa confiar em si mesmo e tentar se colocar no melhor estado possível – físico, mental e emocional antes de entrar em quadra. Portanto, tento não olhar para a idade com um obstáculo ou algo que pode decidir o resultado na quadra. Ao contrário, sinto que 36 são os novos 26”, afirmou o sérvio.