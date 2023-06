É oficial: Bia Haddad está entre as dez melhores tenistas do mundo

Agora é oficial. Depois de fazer história em Roland Garros, ao se tornar a primeira brasileira a chegar a uma semifinal de Grand Slam desde o US Open de 1968, com Maria Esther Bueno, Bia Haddad entrou pela primeira vez no Top 10 do ranking da WTA nesta segunda-feira (12), na décima posição. Ela também é a primeira brasileira a aparecer entre as dez melhores tenistas do mundo desde que a classificação do circuito feminino foi introduzida, em 1975.

A tenista de 27 anos somou 1 105 pontos na temporada de saibro, depois de ter chegado às quartas de final do WTA 500 de Stuttgart e do WTA 1000 de Roma, ambos disputados em maio.

Em Roland Garros, Bia Haddad foi eliminada pela polonesa Iga Swiatek, que conquistou seu terceiro título em Paris, o quarto Grand Slam da carreira, e segue como número 1 do mundo.

Swiatek, de 22 anos, lidera o ranking da WTA com quase 5 mil pontos de vantagem sobre a bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda colocada.