Dunga quebra protocolo e dança durante transmissão da Copa

O ex-técnico da seleção brasileira Dunga virou assunto nas redes sociais após aparecer dançando a música Dai Dai, de Shakira, durante uma transmissão da Copa do Mundo em uma TV mexicana. O momento chamou atenção dos torcedores e rapidamente se espalhou pela internet.

A cena aconteceu enquanto Dunga participava de um programa esportivo quando foi incentivado a dançar a canção pela apresentadora Lindsay Casinelli. O ex-volante hesitou por um instante, mas entrou na brincadeira e arriscou alguns movimentos diante das câmeras ao som da música oficial do Mundial. Os internautas destacaram em tom bem-humorado o contraste entre a imagem mais séria e discreta do ex-capitão da seleção brasileira e a cena descontraída fora das quatro linhas.

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Parceria de Shakira com Burna Boy, Dai Dai foi lançada como uma das músicas da Copa do Mundo de 2026 e fez parte da cerimônia de abertura do torneio no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O vídeo de Dunga dançando repercutiu entre fãs de futebol, que brincaram com o contraste entre a imagem do ex-capitão da seleção brasileira em campo e o momento mais descontraído fora das quatro linhas.

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🎶 ¡DUNGA Y PAVÓN AL RITMO DE SHAKIRA! 🕺🏻🕺🏻 😱 Solo Lindsay Casinelli pudo hacer bailar a dos leyendas del futbol, en el estreno de la canción de "Dai Dai" en español por primera vez en Telemundo, estas figuras mostraron el ritmo que tienen en la sangre. 🤩 ¿Bailan como… pic.twitter.com/VrqYWkPAZv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

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