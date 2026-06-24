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Esporte

Dunga quebra protocolo e dança durante transmissão da Copa

Ex-jogador da seleção brasileira participou da cobertura de jogo em programa da TV Mexicana

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 12h44 | Atualizado em 24 jun 2026, 12h47
Homem de meia-idade, cabelos castanhos e curtos, veste casaco preto acolchoado sobre camisa branca e gravata, com olhar sério e direto. Ao fundo, arquibancada desfocada de um estádio
Dunga (Masashi Hara/Getty Images)
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O ex-técnico da seleção brasileira Dunga virou assunto nas redes sociais após aparecer dançando a música Dai Dai, de Shakira, durante uma transmissão da Copa do Mundo em uma TV mexicana. O momento chamou atenção dos torcedores e rapidamente se espalhou pela internet.

A cena aconteceu enquanto Dunga participava de um programa esportivo quando foi incentivado a dançar a canção pela apresentadora Lindsay CasinelliO ex-volante hesitou por um instante, mas entrou na brincadeira e arriscou alguns movimentos diante das câmeras ao som da música oficial do Mundial. Os internautas destacaram em tom bem-humorado o contraste entre a imagem mais séria e discreta do ex-capitão da seleção brasileira e a cena descontraída fora das quatro linhas.

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Parceria de Shakira com Burna Boy, Dai Dai foi lançada como uma das músicas da Copa do Mundo de 2026 e fez parte da cerimônia de abertura do torneio no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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O vídeo de Dunga dançando repercutiu entre fãs de futebol, que brincaram com o contraste entre a imagem do ex-capitão da seleção brasileira em campo e o momento mais descontraído fora das quatro linhas.

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