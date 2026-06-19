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Esporte

Dunga detona fala de Danilo sobre rivais do Brasil

Capitão do tetra chamou de “inadmissível” declaração do lateral sobre a seleção

Por Giovanna Fraguito 19 jun 2026, 16h04
Dunga, capitão da seleção brasileira, com a taça da Copa de 1994
Dunga, capitão da seleção brasileira, com a taça da Copa de 1994 (Oliver Berg/Getty Images)
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Dunga detona fala de Danilo sobre rivais do Brasil Priorize VEJA no Google

Dunga criticou Danilo Luiz por uma declaração do lateral da seleção brasileira sobre o estágio do time na Copa do Mundo. O capitão do tetra afirmou que considerava “inadmissível” ouvir um jogador colocar rivais como França, Argentina e Portugal à frente do Brasil. “Nunca imaginei ouvir um jogador dizer: ‘Vamos tentar ganhar’. Ou dizer que somos inferiores à França, à Argentina ou Portugal. Isso era inadmissível, e o torcedor não quer ouvir esse tipo de declaração. Não se pode passar essa opinião ao público”, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A fala que incomodou Dunga foi dada por Danilo ao comentar que a amarelinha não teria a mesma maturidade de equipes como França e Argentina. “Falei: ‘Pessoal, nós temos que ser claro, nós não temos a maturidade que uma equipe como a França tem hoje ou como a própria Argentina tem, nós não temos essa maturidade enquanto equipe’. O que não quer dizer que a gente não pode fazer um bom papel e chegar longe. Entretanto, as nossas ferramentas para jogar essas partidas, elas têm que ser diferentes. Nós temos que usar outro tipo de mecanismo para poder enfrentar esse tipo de jogo”, disse Danilo em coletiva.

Dunga também criticou outra análise do lateral, sobre a mudança na função dos jogadores da posição. Danilo havia dito que os laterais de hoje atuam de forma diferente de nomes históricos como Cafu e Roberto Carlos, funcionando muitas vezes como peças de equilíbrio. Para Dunga, o jogo pelas laterais sempre foi uma marca do futebol brasileiro.

Depois de empatar com o Marrocos por 1 a 1 na estreia, o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, às 21h30, em Filadélfia, pela segunda rodada do grupo.

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