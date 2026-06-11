O look de Shakira que chamou atenção na abertura da Copa no México
Cantora colombiana apostou em body amarelo vazado e minissaia
Shakira roubou a cena na abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, 11, no México. A cantora colombiana subiu ao palco na Cidade do México com um body amarelo vazado, cheio de recortes, combinado com minissaia, para apresentar Dai Dai, música oficial do Mundial, ao lado de Burna Boy, antes da partida entre México e África do Sul.
O visual foi um dos assuntos da cerimônia. Com a cor vibrante, a peça reforçou a imagem de diva pop solar que acompanha Shakira desde sua entrada no imaginário das Copas, principalmente depois de Waka Waka (This Time for Africa), em 2010.
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