Djokovic retorna após seis meses com vitória fácil na Austrália

Novak Djokovic retornou às quadras nesta quarta-feira e em grande estilo. O tenista sérvio venceu o austríaco Dominic Thiem, quinto colocado do ranking da ATP, com facilidade, por 2 setas a 0 (6/1 e 6/4), em torneio de exibição no Kooyong Lawn Tennis Club, em Melbourne, na Austrália. Djokovic não atuava desde julho de 2017 devido a uma lesão no cotovelo.

Por causa dos seis meses de inatividade, Djokovic despencou no ranking mundial: é apenas o 14º colocado atualmente. A parir da próxima semana, ele tentará retomar o título do Aberto da Austrália. Djokovic venceu o primeiro Grand Slam do ano seis vezes (2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016).