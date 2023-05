Depois de Neymar e Messi, Mbappé também poderá deixar o PSG

Com a iminente saída de Neymar, Messi e mais alguns jogadores, o Paris Saint-Germain estuda reformular o elenco para próxima temporada. Prestes a se tornar, mais uma vez, campeão francês, o clube tem em mente montar um elenco em torno de Kylian Mbappé, o principal jogador do país na atualidade. Porém, de acordo com o jornal L’Équipe, o atleta de 24 anos não pretende ficar mais muito tempo em Paris.

O jogador possui um contrato até o fim da temporada 2024. E dentro deste acordo há possibilidade de uma ativação de cláusula para uma renovação automática de mais um ano, indo até o fim da temporada 2025, portanto. É essa cláusula que Mbappé não está disposto a ativar. O que teria deixado os dirigentes do PSG de cabelos em pé. Isso porque eles teriam duas possibilidades não tão fáceis de tomar; vender o atacante em breve, para conseguir um bom valor na negociação, ou contar com o jogador até o fim da próxima temporada e renegociar mais um novo super contrato, para tentar dissuadi-lo a deixar Paris.

Na última vez em que se reuniram para acertar valores, Mbappé estava inclinado a jogar no Real Madrid. Porém, segundo o jornal Le Parisien, em agosto de 2022, o PSG o convenceu com cifras que ultrapassariam três bilhões de reais. Atualmente, o salário do jogador gira em torno de seis milhões de euros (30 milhões de reais/mês), além de alguns com bônus pré-estabelecidos na casa das dezenas de milhões de euros.