De saída do PSG, Messi ganha mais um título e se torna recordista

Decisivo para a conquista do 11º título francês do Paris Saint-Germain, no último sábado (27), o atacante Lionel Messi alcançou mais um recorde em sua mais do que consagrada carreira. Aos 35 anos, o autor do gol do PSG no empate em 1 a 1 diante do Strasbourg, levantou o seu 43º título como profissional, tornando-se recordista de conquistas, o lado de Daniel Alves, seu ex-colega de Barcelona e que está preso na Espanha, sob acusação de estupro.

Na equipe catalã, onde chegou aos 13 anos e jogou 17 temporadas pelo time principal, foram 35 títulos ganhos. Entre eles, 10 Campeonatos Espanhóis e quatro Champions League. Pelo PSG, onde chegou para a temporada 2021/22 e já está se despedindo, foram três troféus, dois Campeonatos Franceses e uma Supercopa da França. Com a camisa da Argentina, foram cinco, a Copa do Mundo de 2022 é a cereja do bolo.

Se pudesse contar os títulos individuais, o argentino se isolaria na liderança, com 50 conquistas, já que é o jogador que mais recebeu o prêmio de melhor do mundo na história, sete vezes.

Com o fim da temporada 2022/23, Messi ainda não decidiu onde vai continuar a carreira. Na Espanha, o técnico do Barcelona, seu ex-companheiro Xavi, afirmou que já monta uma estratégia tática que tenha o craque como cérebro. No entanto, além do Barça, o argentino deverá analisar outras propostas. Inter Miami, Al-Hilal e Newell’s Old Boys ja manifestaram interesse.

Goleiro em estado grave

Mesmo com o 11º título, que colocou o clube como maior ganhador do Campeonato Francês, o fim de semana não foi só de festa para o PSG. No último domingo, um dos goleiros reservas da equipe, o espanhol Sergio Rico sofreu um acidente com um cavalo. Com a queda, o atleta de 29 anos sofreu traumatismo cranioencefálico. O acidente aconteceu em El Rocío, na Espanha. Segundo os médicos do hospital Virgen del Rocío, onde Rico se encontra em estado grave, o quadro inspira cautela e a possibilidade de sequelas só poderão ser informadas após 48 horas em observação.