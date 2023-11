De patrocínio novo, Brasil vai ao Chile com 40% de estreantes

O Comitê Paralímpico Brasileiro será patrocinado pela empresa japonesa de artigos esportivos Asics. Pelo contrato, a parceria se inicia nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, que começa na sexta-feira, 17, e vai até os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Além disso, a empresa patrocina também paratletas selecionados para competir neste ciclo.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) convocou 324 atletas de 17 modalidades para representar o país em Santiago 2023, que acontece entre os dias 17 e 26. Destes, 132 vão competir pela primeira vez, o que representa 40,7% do total da delegação brasileira convocada para as disputas no Chile.

De passagem pelo Brasil no final de outubro, presidente da Asics Corporation, Yasuhito Hirota, visitou as instalações do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. “Queremos, antes de mais nada, crescer junto com os atletas”, disse a VEJA o CEO da empresa. “Então, é muito importante que nós tenhamos esses atletas de ponta nos dando feedbacks para desenvolvermos os produtos.”

Para os Jogos Parapan-Americanos, o patrocínio inclui um tênis que será utilizado por todos os 324 atletas da delegação. Nos Jogos Paralímpicos, a empresa fornecerá o uniforme completo com vestuário, calçado e acessórios para a delegação, além de vestuários para as modalidades de atletismo e vôlei sentado.

Desde 2021, a Asics patrocina um time de paratletas brasileiros. O grupo é formado por Edwarda Oliveira (veterana em vôlei sentado e estreante em parabadminton), Luiza Fiorese (vôlei sentado), Gustavo Carneiro (tênis de cadeira de rodas) e Vinicius Rodrigues (Paratletismo).

a paranaense Edwarda Dias, da classe SL4, apesar de estrear como atleta do badminton nas disputas da capital chilena, participou das duas últimas edições dos Jogos Parapan-Americanos, em Lima 2019 e Toronto 2015, como atleta do vôlei sentado.

A modalidade com mais novatos em Parapans é o atletismo. Dos 60 atletas convocados, 25 vão estrear na capital chilena. São 42% do total da seleção brasileira da modalidade convocada para competir nas provas de pista, saltos e campo.