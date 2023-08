De olho em clássico, Corinthians vence o Coritiba e mantém invencibilidade

Diante de sua torcida, na Neo Química Arena, o Corinthians tomou um susto diante do Coritiba, no último domingo (13). Na antepenúltima colocação no Campeonato Brasileiro, o clube paranaense abriu o placar quando o zagueiro alvinegro Murilo fez contra. Mas com um segundo tempo indiscutível e mais uma boa apresentação de jovens jogadores, como o atacante Wesley, que marcou um dos gols, o Timão virou para 3 a 1 e saiu de campo com sua sexta vitória no Nacional, a 11ª partida de invencibilidade na temporada, comprovando que está embalada, após frequentar a zona da degola em algumas rodadas. Gil e Yuri Alberto completaram o placar.

Com 23 pontos ganhos, na 14ª colocação, o Timão agora se prepara para enfrentar o rival São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil. Para a partida marcada para a próxima quarta-feira (16), às 19h30, e equipe leva a vantagem do empate, pois ganhou o jogo de ida por 2 a 1.

Maestro do meio-campo do Corinthians, Renato Augusto destacou a boa fase e a importância do jogo pela semifinal da Copa do Brasil. “Estamos crescendo em um bom momento da temporada. Não tem como falar se é o melhor momento (para encarar o São Paulo), mas temos que nos preparar para fazer um grande jogo e sairmos classificados”, afirmou o experiente camisa oito.

O técnico corintiano, Vanderlei Luxemburgo, valorizou a recuperação do elenco. Quando chegou , em maio, a equipe sofria dentro e fora de campo, abalada pela polêmica envolvendo Cuca, que trabalhou poucos dias com os jogadores, mas pediu demissão, devido à polêmica envolvendo uma acusação de estupro quando era jogador. Foram sete jogos até Luxemburgo vencer a primeira partida em seu retorno ao clube.

“Digo que 70% do que está acontecendo pertence aos jogadores. Eles entenderam a mensagem e estão praticando isso durante o jogo. Não estão mostrando nada para ninguém, estão trabalhando, e têm que jogar”, disse Luxa, que apesar de vislumbrar o Majestoso no meio da semana, ainda defende o Brasileiro como prioridade na temporada.

“Qual é a prioridade? Eu já cheguei e falei que a prioridade é o Brasileiro. Hoje, acho que foi a vitória mais importante para nós nesse trabalho. Desde que eu cheguei aqui, estamos com essa turbulência grande e essa situação desconfortável. Então tínhamos que sair dessa situação.”

São Paulo sai de campo reclamando da arbitragem

Antes de encarar o Corinthians, no que considera um dos principais jogos da temporada, o São Paulo enfrentou o Flamengo para tentar voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão. Também no domingo, com o Maracanã lotado (mais de 60 mil torcedores), o time misto do Tricolor saiu na frente, com gol de Lucas Moura, no segundo jogo desde o seu retorno ao time. Aos 38 minutos do primeiro tempo, ele recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e bateu rasteiro, no canto direito do goleiro Matheus Cunha.

No segundo tempo, porém, os donos da casa pressionaram e já nos acréscimos, aos 47 minutos, o árbitro Rafael Klein deu pênalti do meia são-paulino Michel Araújo no atacante flamenguista, Luís Araújo. Sob muita reclamação dos visitantes, o VAR confirmou o lance e Pedro, que havia entrada há pouco tempo no lugar de Gabigol, bateu e definiu o empate. Com o resultado, o Flamengo ficou em terceiro lugar, com 32 pontos. O São Paulo, sem vencer há quatro jogos no campeonato, está em nono, com 27.

O treinador do Tricolor, Dorival Junior, saiu do Maracanã nervoso com a arbitragem, mas elogiou a postura dos seus jogadores. O comandante poupou alguns titulares para o duelo com o Timão.

“Mas foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Fico muito feliz, porque mesmo assim a gente teve uma organização muito boa nos 90 minutos. Mesmo atuando contra uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, buscando o resultado”, disse Dorival, que também pode estrear o meia colombiano James Rodriguez, que entrou na metade do segundo tempo e apesar de ainda estar sem ritmo, participou de boas jogadas na transição ao ataque.

” Talvez nem seja o pênalti o fator principal, mas a condução (da arbitragem), que para mim é o que vem acontecendo e prejudicando o que a equipe vem produzindo. Se não fosse assim, talvez nós poderíamos ter tido uns oito ou nove pontos a mais do que temos nesse momento”, disse o treinador.

A direção do clube do Morumbi decidiu enviar um documento à CBF questionando a decisão da arbitragem sobre o lance que originou o gol flamenguista. O time exige uma resposta sobre os critérios usados para definir a linha de impedimento, no lançamento para o atacante Luís Araújo, que sofreu o pênalti de Michel Araújo.