Cristiano Ronaldo marca, passa Neymar e supera Messi

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Cristiano Ronaldo faz história na Copa do Mundo ao se tornar o único jogador a marcar em seis edições diferentes. O craque português abriu o placar contra o Uzbequistão, superando Messi nesse quesito e alcançando 9 gols em Mundiais, deixando Neymar para trás.

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Cristiano Ronaldo se tornou o único jogador da história a marcar gol em seis edições da Copa do Mundo. O português abriu a partida contra o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da fase de grupos, e fez mais um durante a partida.

A marca anterior tinha sido igualada por Messi na semana passada, mas o argentino passou em branco na edição de 2010, na África do Sul.

A dupla, juntamente com Guillermo Ochoa do México, chega a sexta Copa do Mundo, tornando-se os primeiros a realizar o feito.

Com o tento, Cristiano chegou a 9 gols em Mundiais e deixou Neymar com 8 para trás. Já Messi chegou a 18 nessa segunda-feira, 22, e Mbappé a 16.

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Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Os dois recordes de Messi no jogo contra a Áustria

Messi registrou duas novas marcas na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 22, diante da Áustria – uma positiva e outra negativa.

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Ao mesmo tempo em que se tornou o maior artilheiro da história de todas as Copas, com 18 gols, o craque também foi o primeiro a perder três pênaltis em Mundiais.

O argentino perdeu a oportunidade aos 8 minutos e marcou o gol aos 37 minutos.

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Pênaltis perdidos por Messi

2018 – Islândia

2022 – Polônia

2026 – Áustria

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