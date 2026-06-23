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Esporte

Cristiano Ronaldo marca, passa Neymar e supera Messi

Português bateu novo recorde ao fazer o primeiro gol na Copa do Mundo de 2026

Por Ígor Resende 23 jun 2026, 14h27 | Atualizado em 23 jun 2026, 15h50
Cristiano Ronaldo, vestindo uniforme vermelho com o número 7, salta com os punhos cerrados acima da cabeça em um campo de futebol, celebrando um gol. Torcedores e fotógrafos desfocados preenchem o fundo do estádio
Cristiano Ronaldo: dois gols apenas no primeiro tempo, contra o Uzbequistão (Charlotte Wilson/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo marca, passa Neymar e supera Messi Priorize VEJA no Google

Cristiano Ronaldo se tornou o único jogador da história a marcar gol em seis edições da Copa do Mundo. O português abriu a partida contra o Uzbequistão nesta terça-feira, 23, pela segunda rodada da fase de grupos, e fez mais um durante a partida.

A marca anterior tinha sido igualada por Messi na semana passada, mas o argentino passou em branco na edição de 2010, na África do Sul.

A dupla, juntamente com Guillermo Ochoa do México, chega a sexta Copa do Mundo, tornando-se os primeiros a realizar o feito.

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Com o tento, Cristiano chegou a 9 gols em Mundiais e deixou Neymar com 8 para trás. Já Messi chegou a 18 nessa segunda-feira, 22, e Mbappé a 16.

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Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Os dois recordes de Messi no jogo contra a Áustria

Messi registrou duas novas marcas na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 22, diante da Áustria – uma positiva e outra negativa.

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Ao mesmo tempo em que se tornou o maior artilheiro da história de todas as Copas, com 18 gols, o craque também foi o primeiro a perder três pênaltis em Mundiais.

O argentino perdeu a oportunidade aos 8 minutos e marcou o gol aos 37 minutos.

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Pênaltis perdidos por Messi

2018 – Islândia
2022 – Polônia
2026 – Áustria

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