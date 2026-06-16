Os recordes que Messi alcançou com seu primeiro gol na Copa de 2026

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Lionel Messi segue escrevendo seu nome na história do futebol. Com um gol na estreia da Albiceleste, o craque argentino não só superou marcas de campeões mundiais brasileiros, como Pelé e Rivelino, mas também igualou feitos impressionantes de Cristiano Ronaldo e Mbappé em Copas. Descubra todos os recordes quebrados pelo camisa 10.

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Lionel Messi segue fazendo história. O argentino é o jogador com mais títulos no futebol e alcançou novas marcas para seu currículo premiado. Com apenas um gol contra a Argélia na estreia da Albiceleste nesta terça, 16, o camisa 10 superou números de campeões mundiais brasileiros e igualou estatística impressionante de Cristiano Ronaldo.

Messi alcançou o topo da lista de jogadores com mais participações em gols em Copas do Mundo. Ele chegou a 14 gols e 8 assistências, 22 participações no total. O argentino superou o Rei Pelé, único a conquistar três títulos mundiais como jogador, com 12 gols e 9 assistências.

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Outro brasileiro que Messi pode ultrapassar é Rivelino. O camisa 10 argentino fez seu quinto gol de fora da área em Mundiais, mesma quantidade do campeão de 1970.

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Seu maior rival contemporâneo é Cristiano Ronaldo. O português foi o primeiro a marcar gols em cinco Copas do Mundo, e Messi igualou a marca. Apesar de estar em seu sexto Mundial, Messi passou em branco na edição de 2010, na África do Sul. O centroavante de Portugal, tem a chance de se tornar o único jogador a marcar em seis Mundiais, caso anote gol nesta edição.

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A dupla, juntamente com Guillermo Ochoa, chega a sua sexta Copa do Mundo, tornando-se os primeiros a realizar o feito. Messi é o primeiro do trio a jogar em seis torneios, já que o goleiro mexicano foi reserva no jogo da sua seleção, e o centroavante português estreia nesta quarta, 17.

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Na lista de artilharia de Copas, Messi chegou a 14 gols, igualando-se a Gerd Muller e Kylian Mbappé. O francês alcançou a estatística quando marcou duas vezes contra Senegal horas antes do jogo do argentino. Os três aparecem empatados na terceira colocação, atrás de Ronaldo Fenômeno com 15 gols e Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 gols.