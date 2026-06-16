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Esporte

Os recordes que Messi alcançou com seu primeiro gol na Copa de 2026

Camisa 10 abriu placar contra Argélia na primeira rodada da fase de grupos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 23h06
Jogador de futebol Lionel Messi, com camisa listrada azul e branca, shorts brancos e chuteiras claras, celebra um gol com os braços erguidos e o dedo indicador apontando para cima, em um campo de grama verde. Ao fundo, torcedores aplaudem nas arquibancadas e membros da comissão técnica estão no banco de reservas
Lionel Messi, aos 38 anos, segue fazendo gol e história no futebol (Omar Vega/Getty Images)
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Os recordes que Messi alcançou com seu primeiro gol na Copa de 2026 Priorize VEJA no Google

Lionel Messi segue fazendo história. O argentino é o jogador com mais títulos no futebol e alcançou novas marcas para seu currículo premiado. Com apenas um gol contra a Argélia na estreia da Albiceleste nesta terça, 16, o camisa 10 superou números de campeões mundiais brasileiros e igualou estatística impressionante de Cristiano Ronaldo.

Jogadores de futebol em campo verde. Dois atletas argentinos, um com camisa 10, e três jogadores de uniforme verde disputam a bola.
O momento do gol (Francois Nel/Getty Images)

Messi alcançou o topo da lista de jogadores com mais participações em gols em Copas do Mundo. Ele chegou a 14 gols e 8 assistências, 22 participações no total. O argentino superou o Rei Pelé, único a conquistar três títulos mundiais como jogador, com 12 gols e 9 assistências. 

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Outro brasileiro que Messi pode ultrapassar é Rivelino. O camisa 10 argentino fez seu quinto gol de fora da área em Mundiais, mesma quantidade do campeão de 1970.

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Seu maior rival contemporâneo é Cristiano Ronaldo. O português foi o primeiro a marcar gols em cinco Copas do Mundo, e Messi igualou a marca. Apesar de estar em seu sexto Mundial, Messi passou em branco na edição de 2010, na África do Sul. O centroavante de Portugal, tem a chance de se tornar o único jogador a marcar em seis Mundiais, caso anote gol nesta edição.

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A dupla, juntamente com Guillermo Ochoa, chega a sua sexta Copa do Mundo, tornando-se os primeiros a realizar o feito. Messi é o primeiro do trio a jogar em seis torneios, já que o goleiro mexicano foi reserva no jogo da sua seleção, e o centroavante português estreia nesta quarta, 17.

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Na lista de artilharia de Copas, Messi chegou a 14 gols, igualando-se a Gerd Muller e Kylian Mbappé. O francês alcançou a estatística quando marcou duas vezes contra Senegal horas antes do jogo do argentino. Os três aparecem empatados na terceira colocação, atrás de Ronaldo Fenômeno com 15 gols e Miroslav Klose, da Alemanha, com 16 gols. 

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