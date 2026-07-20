Craque da Espanha dá ‘olé’ na CazéTV e prefere falar com a Globo

Os apresentadores da CazéTV levaram um “olé” de Pau Cubarsí após a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, resultado que garantiu o bicampeonato mundial à seleção espanhola.

O episódio aconteceu no gramado, durante a tentativa da equipe de entrevistar os campeões antes da cerimônia de premiação. Ao ver Cubarsí se aproximar, os jornalistas chamaram o zagueiro, mas ele passou direto e preferiu conceder entrevista à TV Globo, que estava ao lado.

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A situação rendeu bom humor entre os integrantes da transmissão. “Pô, vou te falar. Perdemos para a Rede Globo”, brincou Casimiro Miguel. Logo depois, o streamer corrigiu a piada: “Pera aí, perdemos não, porque está dois a um”.

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