Copa do Mundo: qual será a final e quem será a campeã, segundo o supercomputador da Opta
França, Espanha, Inglaterra e Argentina brigam pelo título
A França é a seleção com maior probabilidade de conquistar a Copa do Mundo de 2026, segundo a projeção mais recente do supercomputador da Opta. Após realizar 25.000 simulações com os quatro semifinalistas, o modelo calculou que a equipe francesa tem 34% de chances de levantar a taça.
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O caminho dos franceses, entretanto, passa por um dos confrontos mais difíceis do torneio. A equipe comandada por Didier Deschamps enfrenta a Espanha na semifinal e aparece com 57,7% de probabilidade de avançar à decisão. Os espanhóis, por sua vez, têm 42,3% de chances de classificação e 23,4% de conquistar o título.
Na outra semifinal, o equilíbrio é ainda maior. A Inglaterra aparece com 50,9% de chances de eliminar a Argentina, contra 49,1% dos atuais campeões mundiais. Por essa vantagem mínima, a final mais provável nas simulações é entre França e Inglaterra.
A seleção inglesa ocupa a terceira posição entre as favoritas ao título, com 21,9%. A Argentina, apesar da experiência em partidas eliminatórias e da condição de atual campeã, aparece na última colocação entre as quatro sobreviventes, com 20,6%.
O favoritismo francês é sustentado pelo desempenho ofensivo da equipe durante a competição. Kylian Mbappé chegou às semifinais com oito gols, enquanto Ousmane Dembélé marcou cinco. A França também busca alcançar sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo, depois das decisões disputadas em 2018 e 2022.
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As porcentagens da Opta não representam uma certeza, mas uma estimativa baseada em milhares de simulações, na força das seleções e nos possíveis caminhos até a decisão. Em um mata-mata marcado pelo equilíbrio, uma expulsão, uma lesão ou uma disputa de pênaltis pode alterar completamente o cenário.
Projeção do supercomputador da Opta:
- Final: França x Inglaterra
- Campeã: França
- Chances de título: França: 34% / Espanha: 23,4% / Inglaterra: 21,9% / Argentina: 20,6%
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