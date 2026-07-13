França x Espanha: o retrospecto entre as seleções que disputam semifinal na Copa

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França e Espanha se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo de 2026 em mais um capítulo de sua intensa rivalidade. A Espanha tem vantagem no retrospecto geral, mas em jogos oficiais, a França mostra mais equilíbrio. Conheça os duelos históricos e o panorama completo antes do embate decisivo.

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França e Espanha construíram ao longo de mais de um século um confronto marcado por mudanças de domínio, encontros decisivos e algumas das partidas mais emblemáticas do futebol europeu. No retrospecto geral, a vantagem pertence aos espanhóis: em 38 jogos, a Espanha venceu 18, a França ganhou 13 e houve sete empates. A equipe espanhola também lidera em gols, com 71 marcados, diante de 44 dos franceses.

Nesta terça-feira, 14, as duas seleções vão escrever mais um capítulo desta história ao se enfrentarem pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

+ França x Espanha na Copa: onde assistir e escalações

Apesar do histórico favorável aos espanhóis, a França apresenta um desempenho mais equilibrado em partidas válidas por competições oficiais. Considerando Copa do Mundo, Eliminatórias, Eurocopa e Liga das Nações, foram 12 confrontos, com seis vitórias francesas, quatro espanholas e dois empates.

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Um dos capítulos mais importantes ocorreu na final da Eurocopa de 1984. Jogando em casa, a França venceu por 2 a 0 e conquistou o primeiro grande título de sua seleção masculina, liderada por Michel Platini. Dezesseis anos depois, os franceses voltaram a superar a Espanha em uma Euro: vitória por 2 a 1 nas quartas de final de 2000, campanha que terminaria com novo título continental para os Bleus. A Uefa também destaca o triunfo espanhol nas quartas de final de 2012, por 2 a 0, durante a campanha do bicampeonato europeu consecutivo da Roja.

Na única partida entre as duas seleções em uma Copa do Mundo até então, a vantagem ficou novamente com a França. Nas oitavas de final do Mundial de 2006, os espanhóis abriram o placar, mas os franceses viraram para 3 a 1, com gols de Franck Ribéry, Patrick Vieira e Zinédine Zidane. A vitória manteve viva a campanha da equipe de Raymond Domenech, que terminaria como vice-campeã na Alemanha.

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A Espanha, no entanto, passou a exercer maior domínio no século XXI. Além de eliminar os franceses na Euro de 2012, venceu por 2 a 1 a semifinal da Eurocopa de 2024, com uma atuação decisiva de Lamine Yamal. Em junho de 2025, a equipe espanhola voltou a prevalecer, desta vez por 5 a 4, em uma eletrizante semifinal da Liga das Nações. Yamal marcou duas vezes, e a França chegou a ameaçar uma reação depois de ficar três gols atrás.

O duelo de 2025 também se tornou o encontro com mais gols da história recente do confronto, igualando em quantidade de bolas na rede a goleada espanhola por 8 a 1 registrada em um amistoso de 1929. O placar antigo continua sendo a maior diferença já estabelecida entre as seleções.

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O equilíbrio entre títulos ajuda a explicar a dimensão da rivalidade. A França soma duas conquistas de Copas do Mundo e duas Eurocopas, enquanto a Espanha se consolidou com um título mundial e quatro conquistas europeias.

Retrospecto geral

França x Espanha: 38 jogos



Vitórias da Espanha: 18



Vitórias da França: 13



Empates: 7



Gols da Espanha: 71



Gols da França: 44

Últimos 10 confrontos entre França e Espanha:

05/06/2025 – Espanha 5 x 4 França – Liga das Nações (semifinal)

5 x 4 França – Liga das Nações (semifinal) 09/07/2024 – Espanha 2 x 1 França – Eurocopa (semifinal)

2 x 1 França – Eurocopa (semifinal) 10/10/2021 – Espanha 1 x 2 França – Liga das Nações (final)

– Liga das Nações (final) 28/03/2017 – França 0 x 2 Espanha – Amistoso

– Amistoso 04/07/2014 – França 1 x 0 Espanha – Amistoso

1 x 0 Espanha – Amistoso 26/03/2013 – França 0 x 1 Espanha – Eliminatórias da Copa do Mundo

– Eliminatórias da Copa do Mundo 16/10/2012 Espanha 1 x 1 França – Eliminatórias da Copa do Mundo

23/06/2012 – Espanha 2 x 0 França – Eurocopa (quartas de final)

2 x 0 França – Eurocopa (quartas de final) 03/03/2010 – França 0 x 2 Espanha – Amistoso

– Amistoso 06/02/2008 – Espanha 1 x 0 França – Amistoso

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