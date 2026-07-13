Copa do Mundo: a semifinal que só vai passar na CazéTV

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França e Espanha se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo 2026 nesta terça, às 16h. O confronto, que vale vaga na final, terá transmissão exclusiva e gratuita pela CazéTV. Pela 1ª vez desde 1970, a Globo não exibirá uma semifinal, focando em outro jogo. Uma reedição da Eurocopa 2024.

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A Copa do Mundo de 2026 entra em sua semana decisiva com um confronto de gigantes fora da televisão aberta brasileira. França e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 14, às 16h, pelo horário de Brasília, no estádio de Dallas, no Texas. No Brasil, a semifinal terá transmissão exclusiva da CazéTV.

A Globo, que pode transmitir apenas uma das duas semifinais, escolheu Inglaterra x Argentina, marcado para quarta-feira, 15. Com isso, França x Espanha ficou restrito à cobertura da CazéTV. Pela primeira vez desde 1970, a Globo vai deixar de exibir uma das semifinais da Copa do Mundo.

Dentro de campo, o jogo reúne duas das seleções mais fortes do torneio. A França chega à semifinal depois de superar o Marrocos nas quartas de final, enquanto a Espanha garantiu sua classificação com uma vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica. A partida vale uma vaga na decisão marcada para domingo, 19 de julho.

+ França x Espanha: o retrospecto entre as seleções que disputam semifinal na Copa

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O duelo também será uma reedição da semifinal da Eurocopa de 2024. Na ocasião, a Espanha venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Lamine Yamal e Dani Olmo, eliminou os franceses e avançou para conquistar o título continental. Agora, a França tenta devolver a derrota no torneio mais importante do futebol.

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França x Espanha: onde assistir à semifinal

A partida entre França e Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão exclusiva da CazéTV no Youtube. A transmissão será gratuita.

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