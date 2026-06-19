Já são 6 gols contra na Copa, e nenhum deles terminou em vitória
Primeira rodada registrou número recorde; anfitriã é a mais beneficiada
O gol contra de Cameron Burgess, da Austrália, nesta sexta-feira, 19, foi o 6º da Copa do Mundo 2026. O zagueiro chutou no próprio gol, abrindo o placar para os Estados Unidos.
A seleção americana, inclusive, foi a mais beneficiada até aqui. Na goleada sobre o Paraguai, por 4 a 1, o volante Damián Bobadilla jogou a bola para o próprio gol, aos 7 minutos.
Além de ter sido a primeira rodada com mais gols contra na história das Copas, com cinco ao todo, também há um peso no resultado das partidas: nenhuma equipe que fez gol contra ganhou.
Gols contra na 1ª rodada
- Partida: Estados Unidos 4×1 Paraguai
Gol contra: Damián Bobadilla (Paraguai)
- Partida: Noruega 4×1 Iraque
Gol contra: Aymen Hussein (Iraque)
- Partida: Bélgica 1×1 Egito
Gol contra: Mohamed Hany (Egito)
- Partida: Áustria 3×1 Jordânia
Gol contra: Yazan Al-Arab (Jordânia)
- Partida: Catar 1×1 Suíça
Gol contra: Miro Muheim (Suíça)
Pulisic fora dos EUA
A seleção americana perdeu Christian Pulisic para o jogo desta sexta-feira, 19. O camisa 10 foi um dos destaques na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia, até ser substituído no intervalo com uma lesão na panturrilha.