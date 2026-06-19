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Esporte

Já são 6 gols contra na Copa, e nenhum deles terminou em vitória

Primeira rodada registrou número recorde; anfitriã é a mais beneficiada

Por Ígor Resende 19 jun 2026, 17h29
Visão através da rede do gol de três jogadores de futebol em campo. Dois vestem uniforme amarelo e um, camisa listrada vermelha e branca. Um telão ao fundo exibe FIFA World Cup 2026 Seattle
Cameron Burgess, da Austrália, chutou contra o próprio gol (Sarah Stier - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Já são 6 gols contra na Copa, e nenhum deles terminou em vitória Priorize VEJA no Google

O gol contra de Cameron Burgess, da Austrália, nesta sexta-feira, 19, foi o 6º da Copa do Mundo 2026. O zagueiro chutou no próprio gol, abrindo o placar para os Estados Unidos.

A seleção americana, inclusive, foi a mais beneficiada até aqui. Na goleada sobre o Paraguai, por 4 a 1,  o volante Damián Bobadilla jogou a bola para o próprio gol, aos 7 minutos.

Além de ter sido a primeira rodada com mais gols contra na história das Copas, com cinco ao todo, também há um peso no resultado das partidas: nenhuma equipe que fez gol contra ganhou.

Gols contra na 1ª rodada

  • Partida: Estados Unidos 4×1 Paraguai
    Gol contra: Damián Bobadilla (Paraguai)
  • Partida: Noruega 4×1 Iraque
    Gol contra: Aymen Hussein (Iraque)
  • Partida: Bélgica 1×1 Egito
    Gol contra: Mohamed Hany (Egito)
  • Partida: Áustria 3×1 Jordânia
    Gol contra: Yazan Al-Arab (Jordânia)
  • Partida: Catar 1×1 Suíça
    Gol contra: Miro Muheim (Suíça)
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Pulisic fora dos EUA

A seleção americana perdeu Christian Pulisic para o jogo desta sexta-feira, 19. O camisa 10 foi um dos destaques na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia, até ser substituído no intervalo com uma lesão na panturrilha.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Austrália
Seleção de Futebol dos Estados Unidos
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