Pulisic joga nesta sexta? Seleção atualiza status do camisa 10

A seleção dos Estados Unidos não vai contar com Christian Pulisic nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 foi um dos destaques na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai na estreia, até ser substituído no intervalo com uma lesão na panturrilha.

Pulisic era aguardado para o duelo contra a Austrália, às 16h, que pode valer a liderança no grupo – confronto direto é o primeiro critério de desempate.

Sem o craque, os anfitriões terão que concentrar as esperanças em Folarin Balogun, autor de dois gols na estreia.

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