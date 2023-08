Contra Inter e Goiás, Flamengo e Corinthians empatam em casa

O Flamengo recebeu, neste sábado, o Internacional para abrir a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve apenas mais uma partida nesta noite. O Corinthians começou perdendo na Neo Química Arena, mas chegou ao empate contra o Goiás.

No Maracanã, Flamengo e Inter não saíram do zero e os mais de 50 mil torcedores protestaram contra a equipe carioca. Mesmo em terceiro colocado no Brasileirão e na final da Copa do Brasil, os rubros-negros não estão satisfeitos com a campanha da equipe. A torcida expôs uma faixa “O brasileiro é obrigação” e se despediram dos jogadores ao som de “time sem vergonha”.

Com o resultado, o Flamengo não consegue alcançar o vice-líder Palmeiras e pode ser ultrapassado pelo rival Fluminense, caindo para quarta colocação. Já o Internacional, após o empate, não pode entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, pois está a quatro pontos do 17º colocado, Santos. Na terça, o Colorado decide as quartas de final da Libertadores em Porto Alegre, após vencer o Bolívar, em La Paz. Por isso, o time gaúcho poupou parte dos titulares.

Corinthians e Goiás entraram em campo às 21h, em São Paulo. O Timão começou perdendo em um gol de pênalti de Guilherme Marques, mas conseguiu o empate com Maycon no segundo tempo. Priorizando a Sul-Americana, o time paulista entrou com os reservas.

Com o resultado, o Corinthians se livra da zona de rebaixamento nesta rodada pois tem a mesma pontuação do Internacional. Já o Goiás, pode entrar na parte mais baixa da tabela, mas para isso, o Santos tem de vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Bahia bater o Botafogo, líder isolado com 11 pontos à frente do segundo colocado.