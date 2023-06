Conor McGregor é acusado de violência sexual em final da NBA

O lutador Conor McGregor está envolvido em nova polêmica. Dessa vez, o astro do UFC foi acusado de cometer violência sexual contra o uma mulher, no ginásio Kaseya Center, logo após o jogo quatro da final da NBA (no último dia 9), entre Miami Heat e Denver Nuggets (vitória do visitante, que foi campeão da liga no jogo seguinte, no último dia 12).

Segundo o site TMZ, mulher acusa o lutador irlandês de ter sido agressivo ao tentar beijá-la e forçá-la a praticar sexo oral dentro de um dos banheiros masculinos do ginásio. O caso veio à tona, após divulgação de cartas oficiais, com a descrição do episódio, que o advogado Ariel Mitchell enviou, tanto para McGregor, como para a NBA e para o próprio Miami Heat, responsável pelo Kaseya Center.

De acordo com informações que constam na carta, a suposta vítima estava com uma amiga no local, quando o lutador e um dos seus seguranças teriam forçado a sua entrada no banheiro, não permitindo que ninguém mais adentrasse ao local. Após sofrer as agressões, a mulher teria, segundo a carta, conseguido se desvencilhar de McGregor e fugido.

Porém, segundo a apuração, a suposta vítima não deseja denunciar o lutador, mas fazer um acordo com os possíveis envolvidos, McGregor, NBA e o Miami Heat.

A defesa do lutador, que está afastado do UFC desde 2021, negou o ocorrido. “As alegações são falsas. O Sr. McGregor não será intimidado”, afirmou um representante.

Nesta partida da final, entre Heat e Nuggets, McGregor fez uma participação no intervalo. Em uma brincadeira em que teria que “nocautear” o mascote do Miami, Burnie, o lutador abusou da força, machucando realmente o ator que estava fantasiado, que teve que ser levado ao hospital.