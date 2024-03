Com gol de Endrick, Brasil vence Inglaterra em Wembley

A seleção brasileira de futebol venceu, neste sábado, a Inglaterra por 1 a 0. A vitória foi a primeira no Estádio de Wembley, em Londres, em 29 anos. O jogo marcou a estreia do treinador Dorival Júnior no comando do Brasil. A seleção brasileira joga um novo amistoso na próxima terça-feira contra a Espanha.

O gol da vitória foi de Endrick, jogador do Palmeiras de 17 anos, já negociado com o Real Madrid. Após a partida, o jovem disse que marcar pela seleção “é uma sensação única” e admitiu que o gol tirou o foco do restante do jogo.

A última vitória do Brasil em Wembley foi em 11 de junho de 1995, em partida válida pela Copa Umbro, que terminou em 3 a 1. Depois disso, a seleção jogou mais cinco vezes no histórico palco do futebol londrino. Além da vitória deste sábado, foram dois empates e uma derrota. Um dos empates, em 2007, foi a reinauguração do estádio após uma grande reforma.

Retrospecto da seleção brasileira em Wembley

09/05/1956 – Brasil 2 x 4 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 1 x 1 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 1 x 1 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 1 x 0 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 1 x 1 Inglaterra – Wembley – Taça Stanley Rous

Brasil 0 x 1 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 1 x 1 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 3 x 1 Inglaterra – Wembley – Copa Umbro

Brasil 1 x 1 Inglaterra – Wembley – Amistoso

Brasil 1 x 1 Inglaterra – Novo Wembley- Amistoso

Brasil 1 x 2 Inglaterra – Novo Wembley – Amistoso

Brasil 0 x 0 Inglaterra – Novo Wembley – Amistoso

Brasil 0 x 0 Inglaterra – Novo Wembley Amistoso 23/03/2023 – Brasil 1×0 Inglaterra – Novo Wembley – Amistoso