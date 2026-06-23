Cidade dos EUA barra entrada de seleção do Egito

A seleção do Egito foi impedida de entrar em Seattle, nos Estados Unidos, onde enfrenta o Irã no próximo sábado, 20. O episódio ocorreu depois da primeira vitória dos africanos na história da Copa do Mundo.

No último domingo, 21, o Egito venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 em partida realizada em Vancouver, no Canadá. A ideia da delegação era já se deslocar para o local da próxima partida e reduzir o desgaste dos atletas.

Ao chegar no aeroporto, no entanto, foram barrados pelas autoridades americanas e tiveram que ir para o centro de treinamento da seleção, na cidade de Spokane – que fica a 482 km do local da partida.

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Salah e Zico decidem

Mohamed Salah e Mostafa Zico marcaram dois gols da primeira vitória do Egito em Copas do Mundo. A dupla de ataque comandou a virada e entrou para a história.

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Egito muda escudo

Os uniformes da seleção geralmente levam estrelas em referências aos títulos da Copa Africana de Nações do Egito. Enquanto o Uruguai manteve, o Egito teve que tirar.

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