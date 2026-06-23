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Esporte

Cidade dos EUA barra entrada de seleção do Egito

Episódio ocorreu depois da primeira vitória dos africanos em Copas

Por Ígor Resende 23 jun 2026, 11h15
Homem barbudo de perfil, com jaqueta verde-oliva e mochila preta, caminhando da esquerda para a direita. Ao fundo, parede branca com a hashtag preta #FIFAWorldCup
Mohamed Salah é o principal nome da seleção egípcia (Fran Santiago/Getty Images)
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A seleção do Egito foi impedida de entrar em Seattle, nos Estados Unidos, onde enfrenta o Irã no próximo sábado, 20. O episódio ocorreu depois da primeira vitória dos africanos na história da Copa do Mundo.

No último domingo, 21, o Egito venceu a Nova Zelândia por 3 a 1 em partida realizada em Vancouver, no Canadá. A ideia da delegação era já se deslocar para o local da próxima partida e reduzir o desgaste dos atletas.

Ao chegar no aeroporto, no entanto, foram barrados pelas autoridades americanas e tiveram que ir para o centro de treinamento da seleção, na cidade de Spokane – que fica a 482 km do local da partida.

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Salah e Zico decidem

Mohamed Salah e Mostafa Zico marcaram dois gols da primeira vitória do Egito em Copas do Mundo. A dupla de ataque comandou a virada e entrou para a história.

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Egito muda escudo

Os uniformes da seleção geralmente levam estrelas em referências aos títulos da Copa Africana de Nações do Egito. Enquanto o Uruguai manteve, o Egito teve que tirar.

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