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Esporte

Salah e Zico protagonizam primeira vitória do Egito em Copas do Mundo

Dupla anotou dois gols da virada por 3 a 1 contra a Nova Zelândia

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 00h13
Três jogadores de futebol com barbas, vestindo uniformes vermelhos e pretos, celebram com os braços abertos em um estádio lotado
Mostafa 'Zico' e Mohamed Salah conduziram virada egípcia contra Nova Zelândia (Fran Santiago/Getty Images)
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Salah e Zico protagonizam primeira vitória do Egito em Copas do Mundo Priorize VEJA no Google

Mohamed Salah e Zico marcaram dois gols da primeira vitória do Egito em Copas do Mundo. A dupla de ataque comandou a virada por 3 a 1 contra a Nova Zelândia, neste domingo, 21, no estádio de Vancouver, no Canadá. O resultado também garantiu a liderança do grupo G para a seleção africana em busca de uma classificação inédita para o mata-mata do Mundial.

A Nova Zelândia saiu na frente aos 14 minutos do primeiro tempo. Elijah Just, autor dos dois gols neozelandeses na estreia contra o Irã, avançou pela esquerda e teve o chute travado pela defesa. No escanteio, o zagueiro Surman subiu sozinho com seu 1,90m de altura e mandou para o fundo da rede. O Egito não assustou na primeira etapa.

Na volta do intervalo, os faraós acordaram. Com menos de um minuto, Salah recebeu uma bola de Hany na área, e mesmo desequilibrado chutou exigindo uma defesa do goleiro Crocombe. A Nova Zelândia respondeu na bola aérea com cabeçada de McCowatt após cruzamento de Stamenic. 

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Pelo Egito, Hany, de novo, cruzou e dessa vez encontrou Zico que cabeceou para igualar a partida em 1 a 1 aos 13 minutos. O jogador com apelido inspirado no ex-jogador brasileiro é Mostafa Abdelraouf, mas fez valer a homenagem ao Galinho. Aos 21 minutos, o camisa 11 fez bonita tabela com Salah, que bateu rasteiro para virar o jogo.

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Com o gol, Salah chegou a 66 gols pela seleção egípcia, dois atrás do artilheiro histórico do país, Hossam Hassan, que é o atual técnico da equipe.

O camisa 10 ainda deu mais uma assistência no jogo. Aos 36 minutos, cobrou o escanteio para Trezeguet, livre na primeira trave, marcar o terceiro gol egípcio e selar a vitória. Os goleiros Crocombe e Shobeir ainda fizeram importantes defesas, mas o placar ficou em 3 a 1 para o Egito.

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Com a conquista inédita, o Egito também encaminhou sua primeira classificação para o mata-mata do Mundial. A seleção chegou a quatro pontos, e lidera o grupo G. O Irã aparece na segunda colocação com dois pontos, seguido da Bélgica com a mesma pontuação, porém, com menos gols marcados. A Nova Zelândia está na lanterna com um ponto.

Na terceira e última rodada da fase de grupos, o Egito enfrenta o Irã, à meia-noite, no dia 26. No mesmo dia e horário, a Nova Zelândia encara a Bélgica.

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Copa do Mundo 2026
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