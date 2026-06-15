Por que Egito retirou estrelas do escudo e Uruguai continuou com quatro?

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A estreia de Egito e Uruguai na Copa revelou um mistério nos uniformes: por que o Uruguai tem 4 estrelas, mas só 2 Copas do Mundo, e o Egito, campeão africano, está sem as suas? Entenda a regra da Fifa sobre títulos olímpicos de futebol e a polêmica que permite à Celeste exibir suas conquistas históricas.

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As seleções do Egito e Uruguai estrearam nesta segunda, 15, na Copa do Mundo. Chamou a atenção do torcedor detalhista as quatro estrelas acima do escudo uruguaio, diferente dos dois títulos mundiais na conta da Celeste. Os egípcios, por outro lado, não têm as suas típicas sete estrelas.

Os uniformes da equipe de Mohamed Salah geralmente levam as sete estrelas em referências aos cinco títulos da Copa Africana de Nações do Egito. Por não se tratar de conquistas mundiais, a Fifa pediu que os símbolos fossem retirados para a Copa do Mundo.

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Já o escudo uruguaio carrega as quatro estrelas em referências aos seus dois títulos de Copa do Mundo em 1930 e 1950, e duas conquistas de futebol nas Olimpíadas de 1924 e 1928. Nestas últimas ocasiões, o Mundial da Fifa ainda não existia e a competição olímpica era a principal da modalidade.

A Fifa autoriza a utilização das estrelas “extras” da Celeste, apesar de ter pedido à fornecedora dos uniformes, a Puma, para retirar duas estrelas na Copa de 2022, porém, o pedido nunca foi implementado.