🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Esporte

Por que Egito retirou estrelas do escudo e Uruguai continuou com quatro?

Bicampeões sul-americanos colocam estrelas de dois títulos olímpicos antes da criação da Copa do Mundo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 22h50
Detalhe de uma camisa esportiva azul clara com textura de pequenos furos, um zíper preto vertical e o escudo da AUF com quatro estrelas douradas acima, um fundo branco, letras AUF em amarelo, um ramo de louro dourado em cada lado e uma bola de futebol preta e branca na base
Uniforme do Uruguai com quatro estrelas — duas Copas do Mundo, duas Olimpíadas (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que Egito retirou estrelas do escudo e Uruguai continuou com quatro? Priorize VEJA no Google

As seleções do Egito e Uruguai estrearam nesta segunda, 15, na Copa do Mundo. Chamou a atenção do torcedor detalhista as quatro estrelas acima do escudo uruguaio, diferente dos dois títulos mundiais na conta da Celeste. Os egípcios, por outro lado, não têm as suas típicas sete estrelas.

Homem de pele morena, barba e cabelo escuros, vestindo camisa branca de futebol com o número 10 e o emblema do Egito, olhando para a direita com a boca levemente aberta, em um estádio com público desfocado ao fundo
Mohamed Salah veste uniforme do Egito sem estrelas acima do escudo (Jared C. Tilton - FIFA/FIFA/Getty Images)

Os uniformes da equipe de Mohamed Salah geralmente levam as sete estrelas em referências aos cinco títulos da Copa Africana de Nações do Egito. Por não se tratar de conquistas mundiais, a Fifa pediu que os símbolos fossem retirados para a Copa do Mundo. 

Emblema da Federação Egípcia de Futebol (EFA) em uma camisa vermelha, com seis estrelas douradas acima. O distintivo redondo tem uma bola de futebol no centro, com listras pretas e vermelhas em fundo branco, e texto em árabe e EGYPTIANFA abaixo
Escudo do Egito com sete estrelas pelos títulos da Copa Africana de Nações (Al Sermeno/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
Continua após a publicidade

Já o escudo uruguaio carrega as quatro estrelas em referências aos seus dois títulos de Copa do Mundo em 1930 e 1950, e duas conquistas de futebol nas Olimpíadas de 1924 e 1928. Nestas últimas ocasiões, o Mundial da Fifa ainda não existia e a competição olímpica era a principal da modalidade.

Siga

A Fifa autoriza a utilização das estrelas “extras” da Celeste, apesar de ter pedido à fornecedora dos uniformes, a Puma, para retirar duas estrelas na Copa de 2022, porém, o pedido nunca foi implementado.

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol do Egito
Seleção de Futebol do Uruguai
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).