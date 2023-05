Cantos homofóbicos podem fazer Corinthians perder pontos no Brasileirão

Em má fase dentro do campo e envolvido em polêmicas fora dele, o Corinthians poderá ter mais problemas nos próximos dias. O clube deve ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela manifestação homofóbica de parte da torcida no último domingo, 14, durante o clássico diante do São Paulo, que terminou 1 a 1.

Segundo o procurador do STJD, Ronaldo Piacente, em declaração ao GE, será apresentada denúncia contra o time alvinegro, após a análise da súmula do árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo. Se a denúncia for aceita pelo tribunal, o Corinthians será enquadrado no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Ainda não há data para o julgamento.

De acordo com o artigo, a punição pela infração vai de 100 reais a 100 mil reais. Mas a dor de cabeça pode ir além, já que também está prevista a possibilidade de perda de pontos, devido à quantidade de pessoas que praticaram o ato. É o que diz o parágrafo primeiro: “Esta também será punida com a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente”.

O episódio ocorreu no segundo tempo do jogo, quando Arleu de Araújo interrompeu o duelo em decorrência dos cantos homofóbicos vindos das arquibancadas. O sistema de som e os telões da NeoQuímica Arena pediram que a torcida encerrasse a manifestação, mas o pedido foi ignorado por alguns minutos. Depois da partida, a arbitragem relatou a infração na súmula.

No site e em suas redes sociais, o Corinthians emitiu nota repudiando a atitude de parte dos seus torcedores. “O Corinthians volta a repudiar veementemente os cantos homofóbicos relatados na súmula do jogo deste domingo (14/5). (…) E mais uma vez insistimos com nossa Fiel Torcida para que cessem com atos como esses em nossa arena”, diz o comunicado do clube.