Campeão olímpico brasileiro é pego no antidoping

Um dos grandes nomes do atletismo brasileiro, o saltador Thiago Braz foi suspenso provisoriamente das competições, nesta sexta-feira (29), após ser pego em exame antidoping com a substância ostarina, com ação anabolizante, para o crescimento muscular. Segundo a agência AP, decisão foi tomada pela Athletics Integrity Unit, entidade autônoma, que não pertence à Federação Internacional de Atletismo. Porém, não foi divulgado quando o exame foi realizado.

Braz, campeão olímpico na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, em uma disputa histórica com o francês Renaud Lavillenie, e medalhista de bronze em Tóquio 2021, já tomou providências para sua defesa no caso. Ele contratou o advogado Marcelo Franklin, que já defendeu, com sucesso, nomes como os nadadores Cesar Cielo e Etiene Medeiros, em casos semelhantes.

“Suspensão provisória é quando um atleta é temporariamente suspensa de participar de qualquer competição ou atividade no atletismo antes de uma decisão final em uma audiência conduzida de acordo com as regras antidoping do atletismo mundial ou o código de conduta de integridade”, disse a Athletics Integrity Unit em comunicado.

Além do atleta, a entidade também notificou a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Braz deverá ser julgado pelo caso. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) ainda não divulgou se já recebeu a notificação oficial sobre esta punição.