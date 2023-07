Campeão do 1º turno, Botafogo busca recorde de pontos no Brasileiro

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não teve conhecimento do Coritiba e goleou o adversário por 4 a 1, neste domingo (30), pela 17ª rodada, no estádio Nilton Santos, sagrando-se campeão simbólico do primeiro turno. Organizado e em dia inspirado do artilheiro Tiquinho Soares e do meia Gustavo Sauer, que marcaram dois gols cada, o Fogão chegou aos 43 pontos, 12 a mais que o vice colocado, o arquirrival Flamengo. Bruno Gomes marcou o solitário e bonito gol (de cobertura) para o Coxa, que segue na zona de rebaixamento (18º), com 14 pontos.

Faltando duas rodadas para o encerramento da primeira metade do Nacional, o time comandado pelo português Bruno Lage, que garantiu sua primeira vitória na equipe, pode alcançar outra conquista para dar moral ao elenco, o recorde histórico de pontos nesta fase do torneio. A marca é do Corinthians de 2017, que fechou o 1º turno invicto e com 47 pontos em 19 jogos. Para bater o número, o Fogão precisa vencer as duas partidas restantes: diante do Cruzeiro, fora de casa, e Internacional, no Nilton Santos. Assim, chegaria aos 49 pontos. Pelas estatísticas, o objetivo é bem possível de ser alcançado, já que a equipe tem 100% aproveitamento em casa e é o melhor visitante da competição, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

Pelo mesmo placar aplicado pelo Fogão, o Palmeiras venceu o América-MG, em Belo Horizonte, também no domingo. Com o resultado, a equipe paulista mostra que vem retomando a boa fase (chegou a segunda vitória seguida) e está empatada com o Flamengo, com 31 pontos. Mas fica em terceiro por ter uma vitória a menos. Apesar do resultado elástico, o jogo não foi moleza para o time de Abel Ferreira. O Coelho criou boas chances, mas parou na má pontaria e no goleiro Weverton. Os gols foram marcados por Rony (2), Murilo e Artur. Nicolas descontou para os mineiros, penúltimos colocados no Brasileirão, com apenas 10 pontos.

Em Goiânia, também no domingo, o Goiás deixou escapar uma vitória sobre o Grêmio no último lance da partida. Os esmeraldinos abriram o placar com o estreante Matheus Babi, de cabeça. Os gaúchos, ainda com notícia de que o craque Luis Suárez não cumprirá o contrato e irá embora no fim do ano, não conseguiram se impor longe de casa. Mesmo assim, saíram do centro-oeste com um ponto, graças a cabeçada de André, deixando o placar em 1 a 1. Apesar do tropeço em casa, o Goiás saiu da zona de rebaixamento e agora é o 16º, com 16 pontos. O Imortal, que era o vice-líder, caiu para a quarta posição, com 30 pontos.

No domingo de manhã, os são-paulinos foram ao Morumbi acompanhar a equipe, que anunciou a contratação do meia colombiano James Rodríguez, de 32 anos, ex-Real Madrid, Bayern de Munique, entre outros. Mas diante do Bahia, o time de Dorival Junior pareceu menos empolgado que os torcedores. Além disso, nas oportunidades criadas, o Tricolor parou em Marcos Felipe, goleiro do rival. Com o 0 a 0, o São Paulo ficou na 8ª posição, com 26 pontos, o Bahia é o 17º, primeiro no Z4, com 15 pontos.

Confira os outros resultados da 17ª rodada

Corinthians 3 x 1 Vasco

Fluminense 1 x 0 Santos

Athletico 3 x 3 Cruzeiro

Internacional 1 x 2 Cuiabá

Fortaleza 0 x 3 Bragantino

Atlético-MG 1 x 2 Flamengo