Bruna Biancardi expõe acordo financeiro feito com Neymar

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Bruna Biancardi, parceira de Neymar, rebate críticas sobre dependência financeira. A influenciadora digital afirma ter autonomia, gerir sua própria equipe e pagar suas contas com seus trabalhos, como campanhas e o projeto “Bru Na Cozinha”, desmentindo o rótulo de “esposa troféu”.

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Esposa troféu? Ela afirma que não. Bruna Biancardi respondeu às críticas de quem acredita que ela depende financeiramente de Neymar. A influenciadora afirmou que tem independência financeira, trabalha e é responsável pelas próprias despesas. “As pessoas acham que a gente não trabalha, que fica em casa, que é esposa troféu. Falo: gente, calma aí, porque tenho meus trabalhos, pago minha equipe, tenho salários para pagar. Ganho meu dinheiro, pago minhas contas”, contou ela em entrevista a um podcast.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Bruna atua como influenciadora digital e participa de campanhas publicitárias para diferentes marcas. Ela também comanda o projeto Bru Na Cozinha, que, na temporada mais recente, reuniu convidadas como Giullia Buscaccio e Lore Improta para conversas enquanto preparavam receitas.

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