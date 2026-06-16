Bruna Biancardi fala de proibição a ‘convite’ de Neymar para ex na Copa

Bruna Biancardi quebrou o silêncio para explicar os boatos de que teria proibido Neymar de não convidar a ex-affair, Amanda Kimberlly, 32, para acompanhar os jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos. “Fonte: invenções da sua cabeça. Coloca a fonte aí”, escreveu Bruna em uma postagem que afirmava que ela impediu o marido de convidar a ex.

Amanda, que tem uma filha, Helena, de 1 ano, com Neymar, teria tirado o visto americano dela e da filha, mas foi proibida em cima da hora de viajar.

Em agosto, houve um atrito entre as duas nas redes sociais. A atual esposa de Neymar publicou fotos das filhas do jogador, incluindo Helena, e apagado na sequência.

Em meio às especulações de que Amanda teria mandado Bruna excluir a foto, a influenciadora esclareceu que nunca proibiu a atual de postar fotos de Helena. Mas precisava ser comunicada com antecedência por causa da exposição.

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Bruna, que está nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 15, que está grávida de novo de Neymar. Com ele, já tem as filhas Mavie, 2, e Mel, de 11 meses

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