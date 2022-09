Brasileiro Felipe Drugovich conquista o título da Fórmula 2

O automobilismo brasileiro tem um novo candidato a estrela: o paranaense Felipe Drugovich, de 22 anos, conquistou neste sábado, 10, o título da Fórmula 2, no GP da Itália, em Monza. Desta forma, o piloto da MP Motorsport se juntou ao grupo de campeões do país na história da principal categoria de acesso à Fórmula 1.

A taça foi conquistada de forma antecipada. Drugovich abandonou a corrida sprint da 13ª etapa da temporada 2022, mas foi beneficiado pelo mau resultado de seu principal competidor, o francês Théo Pourchaire, da equipe Art Grand Prix, apenas o 17º neste sábado.

Felipe Drugovich is the FIA Formula 2 champion!

Drugovic tem 233 pontos e não pode mais ser alcançado por Pourchaire, que tem 164. Ele liderou a temporada desde a quarta etapa, e venceu quatro corridas, na Espanha, na Arábia Saudita, em Mônaco e na Holanda, além de dois segundos lugares, na Bélgica e no Azerbaijão.

Felipe Drugovich se tornou assim o quarto brasileiro a vencer a principal categoria de acesso à elite. Antes, Roberto Pupo Moreno (1988), Christian Fittipaldi (1991), Ricardo Zonta (1997) e Bruno Junqueira (2000) conquistaram a então Fórmula 3000, renomeada para Gp2 e, desde 2017 para Fórmula 2.

Cresce agora a expectativa pela possível entrada de Drigovich na Fórmula 1. Neste sábado, segundo informações do site Motorsport, pouco antes de conquistar o título, o brasileiro foi visto no motorhome da Aston Martin, que, no entanto, já tem o espanhol Fernando Alonso e o canadense Lance Stroll confirmados como titulares para 2023.

O paranaense já havia sido visto nos bastidores da AlphaTauri durante o GP da Holanda, e, segundo a imprensa europeia, pode ser um dos alvos da Alpine. O Brasil não tem um piloto entre os titulares da Fórmula 1 desde a aposentadoria de Felipe Massa, em 2017.