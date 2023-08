Brasileiro; Cuiabá arrasa Flamengo e Botafogo perde artilheiro

No último jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (6), o Cuiabá recebeu o Flamengo, segundo colocado da competição e invicto há 12 jogos. Mas dentro de casa, o time mato-grossense se impôs e venceu com autoridade, por 3 a 0, não deixando o adversário ver a cor da bola. Em sua quarta vitória seguida na competição, o clube assumiu a 8ª colocação, com 28 pontos. A derrota, além de encerrar uma série vitoriosa, deixou o Flamengo ainda mais distante do líder Botafogo, que empatou com o Cruzeiro em 0 a 0, e chegou aos 44 pontos, contra 31 do time rubro-negro.

Os times entraram em campo de maneiras bem distintas. Enquanto o Cuiabá esteve ligado o tempo todo, o clube carioca se mostrava apático. O equilíbrio na posse de bola não refletia o que ocorria no gramado. Rápido e objetivo nas ações ofensivas, os donos da casa criaram boas chances e chegaram perto do gol de Matheus Cunha. Já o goleiro Walter, do Cuiabá, assistia ao jogo tranquilo, da sua meta. Mesmo assim, o placar não foi alterado na primeira etapa. Porém, no primeiro minuto do segundo tempo, Matheus Alexandre abriu o placar para o time da casa. O gol não motivou uma reação do rival, pelo contrário. Foi o Cuiabá que buscou o segundo e conseguiu, com Clayson, aos 14 minutos. Com o jogo na mão, a equipe aguardou o adversário se lançar ao ataque para tentar diminuir o placar. E com isso, aproveitou os espaços na zaga do Mengão. Foi assim, já aos 35, que Dayverson recebeu de Wellington Silva e decretou a acachapante derrota do time se Jorge Sampaoli.

Um pouco mais cedo, também no domingo, mas em Belo Horizonte, o líder Botafogo fez uma partida pouco inspirada e arrancou um empate suado com o Cruzeiro, dominante quase o tempo todo. Além do futebol fraco, o Fogão viu o artilheiro Tiquinho Soares torcer o joelho e sair de campo, gerando preocupação para as próximas rodadas. Os cariocas contaram com as boas defesas do goleiro Lucas Perri, principalmente na reta final da partida, que evitaram uma derrota fora de casa. O Botafogo é o líder com 44 pontos, já o Cruzeiro chegou aos 24 pontos, na 11ª colocação.

Quem se recuperou no domingo foi o Atlético-MG. Jogando no Morumbi, a equipe venceu o São Paulo por 2 a 0, obtendo o primeiro triunfo da era Luiz Felipe Scolari. O Galo estava há 10 jogos sem vencer. O duelo marcou a apresentação aos são-paulinos dos novos reforços, Lucas Moura e James Rodríguez, saudados por mais de 50 mil torcedores. Mas quem festejou foi o visitante. Logo aos quatro minutos, o atacante Hulk acertou uma pancada da intermediária, em cobrança de falta. Um lindo gol que contou com a má colocação do goleiro tricolor, Rafael. Após abrir o placar, o Atlético-MG controlou a partida por boa parte do primeiro tempo, deixando a partida em banho-maria.

Na segunda etapa, no entanto, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, resolveu fazer mudanças e colocou Lucas em campo, na vaga do apagado Talles Costa. A mexida deu ânimo aos donos da casa. Com a bola nos pés, o camisa 7, que voltou ao time após quase 10 anos, colocou velocidade ao time, que passou a dominar a partida, mas não conseguia acertar o gol atleticano. E quando acertou, aos 23 minutos, com Calleri, o goleiro Matheus Mendes fez grande defesa e ainda viu a bola bater na trave. Na sequência do lance, veio o golpe mortal. Em contra-ataque, Lucas tentou parar Pavón e derrubou o argentino na área. Pênalti que ele mesmo cobrou para ampliar o placar. Na comemoração, o jogador deu uma voadora na bandeirinha de escanteio, com o símbolo do São Paulo, gesto semelhante ao do são-paulino Luciano, no jogo com o Corinthians, pela Copa do Brasil. E assim como o camisa 10 do Tricolor, Pavón também levou cartão amarelo. Aos 37, Hulk ainda perdeu um gol inacreditável, embaixo da trave. E a partida terminou 2 a 0. O Galo assumiu a 10ª posição, com 24 pontos. Dois a menos que o São Paulo, em nono.

Outros resultados da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Santos 1 x 1 Athletico-PR

Goiás 1 x 0 Fortaleza

Internacional 2 x 2 Corinthians

Fluminense 2 x 1 Palmeiras

Vasco 1 x 0 Grêmio

Coritiba 0 x 1 Red Bull Bragantino

Bahia 3 x 1 América-MG