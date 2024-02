Brasil perde da Argentina e está fora das Olimpíadas de 2024

A derrota por 1 a 0 para a Argentina neste domingo, 11, selou o destino da Seleção Brasileira de futebol masculino, que repetiu a façanha de 20 anos atrás e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Na última rodada do Pré-Olímpico, o Brasil só dependia de si mesmo para se classificar e defender em Paris o duplo ouro conquistado nos jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2021.

Aos 32 minutos do turno suplementar, um cruzamento de Valentín Barco por entre a zaga brasileira encontrou o centroavante argentino Luciano Gondou, que fez de cabeça o único gol da partida. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes abriu mão do atacante Endrick, do Palmeiras, que passou em branco e foi substituído também no segundo tempo.

O vexame no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, é o capítulo final de uma campanha muito ruim da Seleção no Pré-Olímpico. Depois de três vitórias na primeira fase – 1 a 0 sobre a Bolívia, 2 a 0 contra a Colômbia e 2 a 1 na partida diante do Equador, o Brasil foi batido pela Venezuela por 3 a 1 no último jogo da fase de grupos. Também perdeu para o Paraguai no quadrangular, por 1 a 0, e venceu a Venezuela em um novo confronto por 2 a 1.

Desde Atenas em 2004 a Seleção Brasileira de futebol masculino não deixava de se classificar para as Olimpíadas.

Venezuela e Paraguai jogam ainda neste domingo em busca da segunda vaga para os Jogos.