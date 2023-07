Brasil perde atacante dois dias antes da Copa do Mundo Feminina

Faltando dois dias para a abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a atacante Nycole foi cortada da seleção brasileira, após sofrer uma nova torção no tornozelo esquerdo, em jogo-treino, na última segunda-feira (17), contra o time masculino sub-15 do estado de Queensland. A decisão foi divulgada pela CBF nesta terça-feira (18). O Mundial ocorre entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. O jogo de abertura será no próximo dia 20, entre uma das anfitriãs, a Nova Zelândia, contra a Noruega.

Para o lugar da jogadora do Benfica, de Portugal, a técnica Pia Sundhage chamou a meio-campo Angelina, que atua no OL Reign, da França. Ela é uma das três suplentes escolhidas pela treinadora, ao lado de Tainara e Aline Gomes, e está na Austrália com a delegação desde o início dos trabalhos para o Mundial.

Nycole já vinha se recuperando de uma torção no mesmo local, ocorrida no último amistoso no Brasil, antes da Copa, diante do Chile, no último dia 2.

O Brasil estreia contra o Panamá, no próximo dia 24, às 8h (horário de Brasília), no estádio Hindmarsh Stadium, em Adelaide.

Rival também perdeu atleta

Assim como a seleção brasileira, a França, adversária no Grupo F na Copa, também perdeu uma importante jogadora às vésperas do torneio. A experiente meia Amandine Henry foi cortada da delegação, após ter diagnosticada uma contusão na coxa esquerda.

Aos 33 anos, a ex-capitã da seleção francesa retornava à equipe após dois anos. Ela foi substituída por Aïssatou Tounkara, jogadora do Manchester United.

As francesas, que receberam o Mundial passado, vivem um período de readaptação, já que trocaram de treinador em março. Saiu Corinne Diacre para a entrada de Hervé Renard. As europeias estreiam contra a Jamaica, no dia 23, em Sydney.