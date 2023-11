Brasil cai duas posições no ranking de seleções da Fifa; veja

A Fifa, dita “entidade máxima do futebol mundial”, divulgou uma atualização de seu ranking de seleções nacionais. O Brasil pentacampeão de Copas do Mundo, único participante de todas as edições da competição, caiu para a quinta posição. Com as recentes derrotas para Colômbia, por 2 a 1, e para a Argentina, por 1 a 0, nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, a seleção canarinho dirigida atualmente por Fernando Diniz perdeu 28,11 pontos e desabou da terceira posição onde estava em novembro — deixando o pódio de maneira vexatória.

A Argentina de Lionel Messi que veio ao Maracanã em meados de novembro para ver sua torcida ser maltratada e depois vencer a seleção brasileira se mantém em primeiro lugar. Na sua cola está a França de Mbappé e companhia, seguida da Inglaterra de Harry Kane e Rashford. O quarto lugar ficou com a Bélgica. Vale lembrar que competições como as eliminatórias para a Euro 2024, a Liga das Nações da Concacaf 2023/2024 e os Jogos do Pacífico (da Oceania) têm peso importante para o ranking.

The latest #FIFARanking is here! 💫 Tap the table to read more. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2023 Continua após a publicidade

Entre os países latinos, muito fortes no esporte, a Colômbia se destaca. Após vencer os brasileiros, somou 24,60 pontos, subiu duas colocações e foi para a 15ª posição. Outro destaque positivo da América do Sul foi o Uruguai, que ganhou 22,27 pontos e saltou do 15º para o 11º lugar. O Equador ascendeu quatro lugares e passou a ser o 32º. Por outro lado, o Peru perdeu nove posições e é apenas o 35º na tabela.

E a Europa?

Portugal pontuou, mas não o suficiente para se manter estável no ranking e caiu para a 7ª posição. No entanto, outra seleção da Europa vive situação pior: a Suíça perdeu 31,94 pontos e desceu quatro degraus. Enquanto isso, África e Ásia disputaram jogos das eliminatórias para a Copa de 2026. De todas as seleções no planeta, a que mais cresceu no ranking foi a de Comores, subindo nove posições graças ao bom desempenho nas partidas africanas.