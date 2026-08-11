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Esporte

Brad Pitt ironiza Neymar sobre simulação de faltas e quedas

Ator brincou com atuação de jogador em campo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h44 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h38
Brad Pitt, de boné e óculos escuros, veste camisa branca com USA em azul, ao lado de Neymar, que usa camisa de futebol branca e preta, com a língua para fora
Brad Pitt e Neymar (Jean Catuffe/ Ricardo Moreira/Getty Images)
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Brad Pitt afirmou que pretende ensinar Neymar a “fingir melhor” faltas durante partidas de futebol. A declaração do ator foi feita após ele assistir à simulação de uma falta cometida por um jogador do Paraguai contra a Alemanha durante a Copa do Mundo de 2026.

“Vou dar aulas de como simular faltas, porque esses caras são péssimos. É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda. E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, cara, ele precisa de ajuda”, disse o ator, em entrevista para a revista Esquire.

Na sequência, brincou sobre como seriam as aulas. “Vou mostrar a ele como vender a cena, como fazer isso com sutileza e como não exagerar na frequência para que pareça real. Tenho um programa de treinamento completo”, completou.

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