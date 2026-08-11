Brad Pitt ironiza Neymar sobre simulação de faltas e quedas
Ator brincou com atuação de jogador em campo
Brad Pitt afirmou que pretende ensinar Neymar a “fingir melhor” faltas durante partidas de futebol. A declaração do ator foi feita após ele assistir à simulação de uma falta cometida por um jogador do Paraguai contra a Alemanha durante a Copa do Mundo de 2026.
“Vou dar aulas de como simular faltas, porque esses caras são péssimos. É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda. E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, cara, ele precisa de ajuda”, disse o ator, em entrevista para a revista Esquire.
Na sequência, brincou sobre como seriam as aulas. “Vou mostrar a ele como vender a cena, como fazer isso com sutileza e como não exagerar na frequência para que pareça real. Tenho um programa de treinamento completo”, completou.
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