Brad Pitt ironiza Neymar sobre simulação de faltas e quedas

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Brad Pitt revelou que pretende dar aulas de simulação de faltas a Neymar e outros jogadores de futebol. Após assistir a uma partida da Copa do Mundo de 2026, o ator criticou a “péssima” atuação em campo e brincou sobre criar um programa de treinamento completo para o craque brasileiro, ensinando como vender a cena com sutileza.

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Brad Pitt afirmou que pretende ensinar Neymar a “fingir melhor” faltas durante partidas de futebol. A declaração do ator foi feita após ele assistir à simulação de uma falta cometida por um jogador do Paraguai contra a Alemanha durante a Copa do Mundo de 2026.

“Vou dar aulas de como simular faltas, porque esses caras são péssimos. É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas, cara, eles precisam de muita ajuda. E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, cara, ele precisa de ajuda”, disse o ator, em entrevista para a revista Esquire.

Na sequência, brincou sobre como seriam as aulas. “Vou mostrar a ele como vender a cena, como fazer isso com sutileza e como não exagerar na frequência para que pareça real. Tenho um programa de treinamento completo”, completou.

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