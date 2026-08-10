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Cultura

Brad Pitt expõe período sombrio e admite que voltou a beber após sete anos

Ator desabafou sobre período difícil

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 13h44 | Atualizado em 10 ago 2026, 14h24
Brad Pitt
Brad Pitt (Instagram @bradpittofflcial/Reprodução)
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Brad Pitt desabafou sobre um dos períodos mais difíceis de sua vida. O ator de 62 anos contou que chegou a atravessar um momento em que teve pensamentos suicidas após o fim de seu casamento com Angelina Jolie, em 2016. “Eu nunca tive pensamentos suicidas, exceto por um pequeno período. E nesse pequeno período, eu simplesmente não conseguia ver uma saída. A dor era tão opressiva que… Eu não ia fazer nada a respeito, mas eu conseguia sentir… Eu conseguia sentir o aço frio da bala na minha cabeça, e era como um alívio”, afirmou em entrevista à Esquire.

A fase coincidiu com o momento em que Pitt também enfrentava problemas relacionados ao consumo de álcool. Após a separação, ele buscou ajuda nos Alcoólicos Anônimos e passou sete anos sem beber. A sobriedade, no entanto, chegou ao fim recentemente. 

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Segundo o ator, a retomada aconteceu de maneira mais controlada. “Fiquei confiante demais algumas vezes e pensei: ‘é, não, não é bom para mim'”, lembrou.

Pitt afirmou que hoje consegue beber algumas taças, mas evita grandes quantidades. “Posso tomar algumas, mas não posso tomar muitas. Eu tenho que ser profissional sobre isso”, disse o galã ao ser questionado se poderia beber “uma taça de vinho”.

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