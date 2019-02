Botafogo vai ceder atletas ao Vitória e segue querendo Tanaka

O técnico Oswaldo de Oliveira está analisando o elenco do Botafogo para indicar os dois jogadores que serão cedidos ao Vitória para fechar a contratação do meia Elkeson. Quando comprou os direitos do jogador, o alvinegro carioca pagou R$ 2,3 milhões para Vitória e Benfica (Portugal), mas ficou de liberar três jogadores para o clube baiano, mas só cedeu o volante Rodrigo Mancha. O volante Somália, o meia Bruno Thiago e o atacante Caio são os mais cotados, mas tudo vai depender do parecer do novo técnico.

Enquanto alguns atletas devem sair, o Glorioso pretende se reforçar ainda mais para a próxima temporada. Alvo da equipe, o zagueiro Marcus Túlio Tanaka tem uma cláusula no contrato com o Nagoya Grampus que permite sua transferência para o futebol brasileiro sem qualquer ônus para o clube interessado.

Assim, ficaria pendente apenas a questão salarial, além do tempo do novo vínculo. Estima se que o Nagoya Grampus (JAP) pague cerca de R$ 350 mil/mês. A diretoria tem pressa em resolver este assunto porque acredita que vai perder pelo menos um dos zagueiros que integram o elenco.

Fábio Ferreira, que terá seu contrato vencido no dia 31, e Gustavo, que já recebeu algumas sondagens, podem deixar o clube de General Severiano. Antonio Carlos tem continuação garantida de acordo com o vice de futebol, André Silva, porque ainda tem dois anos de contrato e uma multa rescisória elevada.