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Esporte

Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 13, em Buenos Aires, pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h00
Vista do Estádio Alberto J. Armando, conhecido como 'La Bombonera', em Buenos Aires
La Bombonera, em Buenos Aires (Marcelo Endelli/Getty Images)
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Boca Juniors e Vasco da Gama se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2026.

O Boca Juniors chega ao confronto embalado por uma sequência de 17 partidas sem derrota, com nove vitórias e oito empates. A equipe comandada por Rodolfo Arruabarrena vem de um empate por 2 a 2 com o Instituto de Córdoba, pelo Campeonato Argentino, e tenta manter a regularidade na reta decisiva da temporada. Na Sul-Americana, os argentinos chegaram às semifinais depois de terminar em terceiro lugar em seu grupo na Libertadores e eliminar O’Higgins, Recoleta e São Paulo. O principal problema para o treinador é a ausência do volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Sem o capitão, o Boca deverá apostar na força de Santiago Ascacíbar no meio-campo e na presença ofensiva de Miguel Merentiel.

O Vasco, por sua vez, encara a semifinal como uma oportunidade de recuperar o protagonismo internacional. A equipe comandada pelo português Pedro Emanuel chega à Argentina depois de empatar sem gols com o Remo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida na qual poupou jogadores pensando no compromisso de hoje. Na Sul-Americana, o time carioca terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G e avançou no mata-mata ao eliminar Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe. Para o duelo em Buenos Aires, o treinador volta a contar com Bruno Duarte no ataque e terá de escolher entre Adson e Nuno Moreira para completar o setor ofensivo.

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Onde assistir à partida entre Boca Juniors e Vasco:

A partida entre Boca Juniors e Vasco nesta terça-feira, 13, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, e pela plataforma de streaming Paramount+.

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Prováveis escalações:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado e Carlos Palacios (Williams Alarcón); Sebastián Villa, Miguel Merentiel e Leonel Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson (Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

  • Árbitro: Piero Maza (Chile);
  • Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete (Chile);
  • Quarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile);
  • VAR: José Cabero (Chile);
  • Assistentes do VAR: Juan Serrano e Juan Sepúlveda (Chile).
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