Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Boca Juniors e Vasco da Gama se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2026.

O Boca Juniors chega ao confronto embalado por uma sequência de 17 partidas sem derrota, com nove vitórias e oito empates. A equipe comandada por Rodolfo Arruabarrena vem de um empate por 2 a 2 com o Instituto de Córdoba, pelo Campeonato Argentino, e tenta manter a regularidade na reta decisiva da temporada. Na Sul-Americana, os argentinos chegaram às semifinais depois de terminar em terceiro lugar em seu grupo na Libertadores e eliminar O’Higgins, Recoleta e São Paulo. O principal problema para o treinador é a ausência do volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita. Sem o capitão, o Boca deverá apostar na força de Santiago Ascacíbar no meio-campo e na presença ofensiva de Miguel Merentiel.

O Vasco, por sua vez, encara a semifinal como uma oportunidade de recuperar o protagonismo internacional. A equipe comandada pelo português Pedro Emanuel chega à Argentina depois de empatar sem gols com o Remo, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida na qual poupou jogadores pensando no compromisso de hoje. Na Sul-Americana, o time carioca terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo G e avançou no mata-mata ao eliminar Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe. Para o duelo em Buenos Aires, o treinador volta a contar com Bruno Duarte no ataque e terá de escolher entre Adson e Nuno Moreira para completar o setor ofensivo.

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Onde assistir à partida entre Boca Juniors e Vasco:

A partida entre Boca Juniors e Vasco nesta terça-feira, 13, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, e pela plataforma de streaming Paramount+.

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Prováveis escalações:

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado e Carlos Palacios (Williams Alarcón); Sebastián Villa, Miguel Merentiel e Leonel Flores. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson (Nuno Moreira), Bruno Duarte e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

Arbitragem:

Árbitro: Piero Maza (Chile);

Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete (Chile);

José Retamal e Carlos Poblete (Chile); Quarto árbitro: Mathías Riquelme (Chile);

Mathías Riquelme (Chile); VAR: José Cabero (Chile);

José Cabero (Chile); Assistentes do VAR: Juan Serrano e Juan Sepúlveda (Chile). Continua após a publicidade